12 самых популярных у белорусов песен 2016 года 2.01.2017, 18:58

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В список песен вошли композиции Адели Вольской, «Дзецюкоў» и не только.

Перепев по-украински хита «Мроi» — «Я рок-музыкант» в исполнении группы «Жадан и Собаки» стал самой востребованной песней года на официальном канале tuzin.fm на Soundcloud.

Всего за период с 1 января 2016 до 31 декабря 2016 года на «тузиновском» стриминг-канале было зафиксировано 302 000 прослушивания (за тот же период в 2014 году было 126 000, а в прошлом году — 316 000).

Дюжина треков, которые слушали больше всего в 2016 году, выглядит следующим образом.

12. Dzieciuki – Случчакі

11. Dzieciuki – 1937

10. Dzieciuki – Вітаўт Вялікі

9. Адэля Вольская – Адэлька-сардэлька

8. Dzieciuki – Чорны хлеб і гарбата

7. Dzieciuki – Паходная

6. Dzieciuki – Трымайся, браце!

5. Адэля Вольская – Усё атрымаецца

4. Dzieciuki – Давыд Гарадзенскі

В марте 2016-го года состоялась премьера второго альбома гродненской команды Dzieciuki — «Рэха». Интерес к релизу среди слушателей настолько велик, что в весенний топ-12 попали все 11 треков с альбома. Спросом они пользовались и впредь — в годовой топ-12 попали 8 песен с этого диска.

«Дзецюкоў» особенно интересует та история, которая забыта или стыдливо замалчивается сегодняшними белорусскими властями: антироссийские восстания, антибольшевистские бунты, сталинские репрессии... Музыканты уверены, что все, что происходило в прошлом, имеет непосредственное влияние на настоящее и будущее. Соавтор текстов группы Денис Жигавец говорит, что этот альбом сам есть эхом прошлого. Эхом, которое несется со времен Великого Княжества Литовского, затрагивает Речь Посполитую, проходит через Белорусскую Народную Республику, спотыкается о советский период и врывается в первые годы независимой Беларуси, как бы показывая нам тот исконный путь.

Среди песен «Дзецюкоў» встречаются два трека Адели Вольской из ее дебютного релиза «Усё атрымаецца», который был презентован в августе 2016-го. Тогда в первую пятерку попали еще два ее произведения, а еще четыре композиции в топ-12 принадлежали авторству ее папы — Лявону Вольскому.

Аделя говорит, что вдохновляется обычными повседневными ситуациями. Песня «Усё атрымаецца» была написана во время ее пробуждения в солнечный день — она почувствовала неописуемую радость и поняла, что как бы ни было сложно, все равно все получится, если человек на самом деле этого очень хочет.

3. Голая манашка – Танец-фрык

«Танец-фрык» — единственная песня финалиста конкурса «Засьпявай 3.0», которая попала в годовой топ-12. Ее записей Федор Живалевский вместе с группой «Голая манашка» на стихотворение Дмитрия Вишнева. Федор заявляет, что нельзя игнорировать такое явление, как белорусский авангард и литературный перформанс, так игнорирование в первую очередь — это тотальное признание неполноценности. Поэтому он создал песню на стихотворение современного белорусского поэта, причем такого, который по мнению лидера «Голой манашки» просто «выпадает из контекста информационного отстойника».

2. Dzieciuki – Тадэвуш Касьцюшка

Самой востребованной песней из альбома «Рэха» стало произведение, посвященный Тадеушу Костюшко. Гродненцы презентовали его немного раньше, релиз состоялся 4 февраля, как раз на 270-летие национального героя Беларуси, США и Польши. Для «Дзецюкоў» Тадеуш Костюшко — воплощение чести и достоинства народа, живущего на той самой земле, которая дала ему жизнь. Этот борец-романтик живет в каждом из тех, кто ищет правды и справедливости, полные музыки. Этот посыл разделяют тысячи белорусов, что позволило этому треку занять второе место по итогам года.

1. Жадан і Собаки – Рок-музыкант

Произведение, представленное в рамках проекта порталу Tuzin.fm и кампании «Будзьма беларусамі!» в сентябре 2015-го, по-настоящему был услышан в 2016-м. Он вошел в постоянный репертуар украинского поэта, а по совместительству лидера группы из Харькова «Собаки в космосі» (или просто «Жадан и Собаки») Сергея Жадана и очень полюбился белорусской и украинской публике. Музыканты сделали на песню музыкальное видео и теперь без этой композиции не обходится ни одно их выступление. Весной трек возглавил топ-12 на канале «Тузiна», летом уступил место двум трекам Адели Вольской, а осенью вернулся на позицию лидера. По сумме прослушивания за 2016 год «Рок-музыкант» в исполнении желаемого опять же занял первое место.