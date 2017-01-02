Российского майора нашли мертвым в Ереване 1 2.01.2017, 19:09

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По факту смерти возбуждено уголовное дело.

В Ереване в одной из гостиниц найдено тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что тело было найдено вечером 1 января.

"В полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы Дружба был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются", – сказал собеседник.

По данным полиции, Емельянов был временно прописан в гостинице. Он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено. Предполагается, что он умер от острой сердечной недостаточности.

По факту смерти возбуждено уголовное дело.