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Как создавался «Народный альбом»

  • 2.01.2017, 19:22
  • 19,021

Вышел фильм об истории легендарного музыкального проекта и его возрождении 20 лет спустя.

Телеканал «Белсат» снял документальный фильм о том, как создавался легендарный «Народный альбом».

«Мы возвращаемся в то время, когда задумывался проект, и проходим с участниками 20-летний путь вплоть до заготовки римейка на сцене Подлясской оперы в сентябре 2016 года», - говорят авторы фильма.

«Все, кто имел отношение к «Народному альбому», повзрослели. Судьба разбросала их по разным тусовкам и даже странам. Дружеские отношения не сохранились. Смогут участники собраться вместе? А если смогут, сумеет новая инсценизация повторить успех предыдущей?», - такие вопросы волновали организаторов концерта «Народный альбом. 20 лет».

Премьера концерта состоялась 4 сентября 2016 года на сцене Подляской оперы в Белостоке. Телевизионная премьера состоялась в новогоднюю ночь 2017 года на канале «Белсат».


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