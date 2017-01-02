Как создавался «Народный альбом»
- 2.01.2017, 19:22
- 19,021
Вышел фильм об истории легендарного музыкального проекта и его возрождении 20 лет спустя.
Телеканал «Белсат» снял документальный фильм о том, как создавался легендарный «Народный альбом».
«Мы возвращаемся в то время, когда задумывался проект, и проходим с участниками 20-летний путь вплоть до заготовки римейка на сцене Подлясской оперы в сентябре 2016 года», - говорят авторы фильма.
«Все, кто имел отношение к «Народному альбому», повзрослели. Судьба разбросала их по разным тусовкам и даже странам. Дружеские отношения не сохранились. Смогут участники собраться вместе? А если смогут, сумеет новая инсценизация повторить успех предыдущей?», - такие вопросы волновали организаторов концерта «Народный альбом. 20 лет».
Премьера концерта состоялась 4 сентября 2016 года на сцене Подляской оперы в Белостоке. Телевизионная премьера состоялась в новогоднюю ночь 2017 года на канале «Белсат».