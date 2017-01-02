«Прорыв» года науки: к январю 2018-го паспортизируют каждую корову 27 2.01.2017, 19:37

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Ученые-аграрии рассказали об огромной важности этого мероприятия.

«Век информационных технологий творит чудеса. Представьте, скоро по этикетке на йогурте или кефире можно будет взглянуть через мобильное приложение на электронный паспорт коровы, поделившейся молоком. В том, что такие данные понадобятся различным проверяющим, вплоть до строгих сотрудников Россельхознадзора, то и дело критикующих белорусскую продукцию, сомневаться не приходится», - пишет официальное издание «Навука».

О том, зачем нужна идентификация сельскохозяйственных животных и как она будет проходить в Беларуси, рассказали ученые-аграрии, представители Центра систем идентификации и Минсельхозпрода.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков назвал электронную идентификацию «мировой практикой и стратегией»: «Мир активно переходит к биометрическим паспортам и системам идентификации товаров и животноводческой продукции. Для того чтобы повысить их качество, мы должны четко знать условия выращивания, продвижения, утилизации, убоя и переработки каждого животного, ставшего пищевым компонентом», − сказал он.

Заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло напомнил, что в Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 №287-З «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения», принятом и одобренном двумя палатами «парламента», установлен четкий срок – 24 января 2018 года. К этой дате необходимо идентифицировать весь имеющийся скот. Другими словами, специальные электронные паспорта в виде бирок, получит каждая корова, свинья, овца, коза, лошадь и их мужские особи.

«42 тыс. бирок в месяц – с такой скоростью сегодня Беларусь переходит на новую идентификационную систему. В электронную базу данных уже внесено чуть более миллиона крупно-рогатых животных из 4 млн стада. Но за оставшийся год придется успеть идентифицировать 2,5 млн голов. Это достаточно серьезная цифра. Тем более опыт других стран показывает: если за 2-2,5 года не успеть сделать задуманное, придется начинать сначала. При этом затраты на такие мероприятия возрастут вдвое», - пишет «Навука».

Ученые-аграрии отметили, что Казахстан полностью оцифровал свое поголовье, отсеяв почти миллион «мертвых душ». Пока выжидательную позицию заняла Армения. Сегодня к этой работе приступают Кыргызстан и Россия.

«В условиях конкуренции на международных рынках, особенно с учетом отрытых границ в ЕАЭС, вступления Казахстана в ВТО, механизмы оперативной (on-line) прослеживаемости − это не только безопасность и животных и безопасность граждан, но и своего рода современный вид пропуска на рынки развитых стран», − подчеркнул Брыло.

В регистрационные данные каждого животного заносятся: место и дата рождения, регистрации, присвоенный идентификационный номер, место содержания, сведения о происхождении, порода, вид, пол.

По мнению замминистра, с внесением данной информации справятся зоотехники и племенники хозяйств. «Однако если на мясокомбинате при поступлении скота у нас не будет данных о выходе этого животного или группы, то такая система в принципе работать не будет. Поэтому мы пригласили на этот семинар-совещание специалистов по животноводству и главных ветеринарных инспекторов областей», − отметил Брыло.

Технический директор «Центра систем идентификации» Геннадий Волнистый рассказал, об истории создания ГИС AITS. Завершение работ по ее внедрению запланировано на 2016 год. В отечественную систему идентификации заложена возможность использовать в качестве электронных паспортов животных как штриховые коды, так и RFID-метки.

«ГИС AITS по своим параметрам превосходит многие зарубежные аналоги. Так, в 2013 году экспертами по информационным технологиям и системам идентификации и регистрации животных компании AESA (Бельгия) проведена оценка функциональных возможностей системы AITS. По мнению экспертов, она соответствует европейским требованиям, предъявляемых к системам идентификации животных.

Реализация технологии позволит обеспечить прослеживаемость жизненного цикла животных и продукции животного происхождения от фермы до стола, механизм дистанционного подтверждения качества и безопасности партий поставляемой продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках», - убеждены ученые-аграрии.