Грустный Путин 8 2.01.2017, 19:51

3,469

Многие задаются вопросом: почему столь невесел был Путин на своем зачитывании новогоднего послания?

Российский правозащитник Евгений Ихлов, отвечая на вопрос, почему Владимир Путин невесело выглядел в своем новогоднем обращении, сравнивает президента РФ со Сталиным, который, будучи разочарован геополитическими итогами Второй мировой войны, отказался принимать парад Победы.

"Многие задавали вопрос, почему столь невесел был Путин на своем зачитывании послания. Ведь он должен быть триумфатором: еще в конце ноября загнанный в угол на международной арене, он снова на коне, ибо сделал безошибочную ставку на разрыхление Запада и кризис Евросоюза (того гляди, в Европе возникнет целый блок промосковских режимов с Францией и Италией во главе, и лишь поражение "австрийского Трампа" приостановило победный марш правоконсервативных популистов), и даже Германия бессильно прощает любую профанацию решений "нормандско-минского" процесса; и как бы ни было тяжело в экономике, произошла адаптация путем создания равновесия на низком уровне (как и предсказывал заклеванный за это Улюкаев), народ не ропщет... А мясники Асада-младший вместе с "Хизбаллах" и иранским экспедиционным корпусом добивали защитников "Сирийского Ленинграда" - Восточного Алеппо", - пишет Ихлов в "Живом Журнале".

Однако, по мнению автора, "Путин развязал холодную войну, но не получил Киева и не получил свой "полюс мира".

"Эрэфия могла достойно занять свое место в президиуме этого однополярного мира. Но авторитарная и "опричная" политика Путина, его манера перекраивать европейские границы танками поставили Москву вне западного полюса. И тут выяснилось, что однополярность не потому "одна", что больше нет центров силы, а потому, что эти центры не образуют полюса, т.е. не несут альтернативной концепции для объединяющегося человечества. Запад - понятно: права человека и демократический капитализм, прогресс и открытость. А что несет путинизм? Идею монархической покорности власти? Это тот самый вариант социальных отношений, про которые неудобовспоминаемый Ленин писал, характеризуя феномен бонапартизма: "покупать, чтобы нравиться", - рассуждает Евгений Ихлов.

"Москва может сколько угодно заявлять себя как часть общей с Китаем "геополитической оси". Точно так же как московский князь Иван I Калита мог считать себя "союзником" Орды в борьбе с "сепаратизмом" Твери. Бои и карательные расправы в Алеппо сформировали новую "ось зла - Москва-Тегеран-Дамаск", но это и не ценностный полюс (идейное родство есть только у авторитарного модернизатора Асада, волею судеб из успешного реформатора превратившегося в новое воплощение Саддама Хусейна, и путинского режима), а ситуационный союз, каждый участник которого лишь стремится военными успехами повысить свою политическую "капитализацию".

"Путинизм - это банальная провинциальная сырьевая деспотия с латиноамериканским социальным расслоением и таким же уважением к правам человека. С ней готовы дружить: а) чтобы газ давали подешевле; б) чтобы шантажировать Вашингтон и Берлин", - утверждает советник движения "За права человека".