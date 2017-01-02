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100 тысяч открыток с «Погоней»

  • 2.01.2017, 19:58
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Как выглядели первые новогодние открытки в независимой Беларуси.

25 лет назад белорусов поздравляли открытками с «Погоней», вспоминает «Радыё Рацыя».

В 1992 году на Слонимском предприятии «Альбертин» были напечатаны вот такие открытки – «З Новым годам!» и «З калядкамі!».

Напечатано их было по 100 тысяч штук каждой. На то время это были одни из первых открыток в независимой Беларуси. Открытки готовили слонимцы Виктор Володащук и Сергей Чигрин. А рисовал их художник из Слонима Евгений Гиль.


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