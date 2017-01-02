100 тысяч открыток с «Погоней» 2.01.2017, 19:58

8,384

Как выглядели первые новогодние открытки в независимой Беларуси.

25 лет назад белорусов поздравляли открытками с «Погоней», вспоминает «Радыё Рацыя».

В 1992 году на Слонимском предприятии «Альбертин» были напечатаны вот такие открытки – «З Новым годам!» и «З калядкамі!».

Напечатано их было по 100 тысяч штук каждой. На то время это были одни из первых открыток в независимой Беларуси. Открытки готовили слонимцы Виктор Володащук и Сергей Чигрин. А рисовал их художник из Слонима Евгений Гиль.