Суд Праги: Забрасывать президента яйцами - не преступление 6 2.01.2017, 20:11

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Милош Земан

В Чехии закрыли уголовное дело против двух мужчин, забросавших яйцами Милоша Земана.

Окружной суд Праги 2 января счел бросок яйцом в президента Чехии Милоша Земана во время митинга административным правонарушением, а не уголовным преступлением и прекратил рассмотрение уголовного дела, сообщает телеканал ČT24 (перевод – currenttime.tv).

Инцидент произошел более двух лет назад во время празднования 25-летия падения коммунистического режима в Чехословакии. Изначально двух мужчин, бросавших в Милоша Земана различные предметы, в том числе яйца, обвиняли по статье административного кодекса, но позже местные власти решили, что дело следует передать полиции.

После этого двух фигурантов дела обвинили в хулиганстве. Одного из них позже освободили от ответственности, для другого обвиняемого прокурор запросил два года лишения свободы. Теперь дело передано обратно местным властям, в ведении которых находятся административные правонарушения.

Во время митинга в ноябре 2014 года люди освистывали президента Чехии Милоша Земана из-за его высказываний в адрес Украины.

Охрана выстроила вокруг Земана оборону от летящих предметов из зонтов, некоторые снаряды охранники пытались поймать руками. Одно из брошенных яиц попало в президента Германии Иоахима Гаука, который стоял рядом с Земаном. Сам Гаук позже говорил, что не заметил попадания.

Милош Земан стал президентом Чехии в 2013 году во время первых всенародных выборов — до этого главы государства избирались двумя палатами парламента. Он набрал 55% голосов, получив большинство в сельских районах страны, тогда как крупные города голосовали за его соперника — Карела Шварценберга.