Брестское «Динамо» приобрело полузащитника из Ганы 3 2.01.2017, 20:24

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17-летний футболист Салив Бабаво стал четвертым новичком брестчан за эту зиму.

Ганский полузащитник Салив Бабаво пополнил состав брестского "Динамо". 17-летний футболист стал четвертым новичком брестчан в зимнее трансферное окно. Соглашение со спортсменом рассчитано на три года.

Салив Бабаво родился 3 марта 1999 года. В прошедшем сезоне выступал в составе команды высшей ганской лиги "Секонди Хасаакас", где провел 22 матча и забил 3 мяча. Помимо этого, Бабаво вызывался в юношескую сборную Ганы (U-20), за которую провел два матча, отмечает официальный сайт "Динамо".