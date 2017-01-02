Сенатор Линдси Грэм: 2017-й станет годов еще более жестких санкций против РФ 2.01.2017, 20:40

Сенатор Маккейн во время визита в Грузию, пожимает руку крестьянину на линии границы

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм побывали на границе Грузии и оккупированной РФ Южной Осетии.

Американские сенаторы – республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар – посетили Грузию и побывали, в частности, на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Цхинвали эту границу называют "государственной", а в Тбилиси "административной".

Как сообщает "Радио Свобода", сенатор Маккейн демонстративно пожал руку крестьянину, находившемуся с другой стороны разделительной пограничной черты. Назвав действия России в Южной Осетии и Абхазии "оккупацией и агрессией со стороны России", сенатор Маккейн высказался за ужесточение санкций против Москвы. Его однопартиец Линдси Грэм, отметил, что санкции должны чувствительно затронуть лично Путина.

Сенатор Джон Маккейн назвал действия России в Абхазии и Южной Осетии "оккупацией и агрессией" - https://t.co/CjBrwnPItT pic.twitter.com/ShE2CqpP69 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 2 января 2017 г.

Выступая в понедельник перед журналистам в Совместном центре подготовки Грузия-НАТО в Крцаниси близ Тбилиси Линдси Грэм заявил, что в новом году США будут уделять больше внимания сдерживанию России. Вот, что сказал сенатор Линдси Грэм:

"2017 год будет годом большей американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции, и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал: с нас хватит!".

Председатель сенатского Комитета по делам вооруженным силам Джон Маккейн обвинил Россию в агрессии против США. По его словам, это подтверждают все американские разведывательные агентства.

"Мы будем работать в Конгрессе, чтобы ввести более жесткие санкции [против России] в целях предотвращения дальнейших нападений на Соединенные Штаты Америки, и будем работать на двухпартийной основе для достижения этой цели. Мы хотим работать с избранным президентом Дональдом Трампом, но у нас есть свои обязанности, как у законодателей для выработки ответа на нападения на Соединенные Штаты Америки.

Сенаторы поблагодарили Грузию за поддержку операции в Афганистане, где служат несколько сот грузинских военнослужащих и обещали всемерную помощь в укреплении суверенитета Грузии и строительстве грузинских вооружённых сил.

Один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гига Бокерия сообщил журналистам, что проинформировал сенаторов об опасности, нависшей над независимой телекомпанией «Рустави-2», которая, по его словам «подвергается давлению со стороны властей».