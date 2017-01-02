Биологи расшифровали язык летучих мышей 1 2.01.2017, 20:50

Ученые выяснили, что язык летучих мышей является одним из самых сложных в животном царстве.

В течение 75 дней подряд ученые следили за поведением 22 содержавшихся в неволе нильских крыланов. Ученые установили, что язык летучих мышей на самом деле является одним из самых сложных в животном царстве, пишет NYmag (перевод – telegraf.com.ua).

"Мы полагали, что в основном летучие мыши кричат нечто вроде "убирайся отсюда!". Но более точный анализ показал, что их вокализации содержат гораздо больше информации", - рассказывает соавтор исследования Йосси Йовель, зоолог в Тель-Авивском университете.

В течение 75 дней подряд ученые следили за поведением 22 содержавшихся в неволе нильских крыланов, известных своей довольно сложной социальной организацией.

Исследователи записали почти 15 тысяч отдельных вокализаций, которые летучие мыши использовали в общении. Причем удалось более чем в 70 % случаев определить, какая особь издавала сигнал, и примерно в половине случаев – к какой особи он был адресован.

"Обнаружилось, что вокализации летучих мышей содержат информацию о том, кто их издает, в каком контексте, об ожидаемом ответе и даже конкретном получателе", — резюмируют ученые.

Ранее считалось, что устанавливать коммуникацию с конкретным животным из группы могут более высокоинтеллектуальные животные, например, приматы или дельфины.