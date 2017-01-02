Биржевой курс биткоина впервые превысил $1000 с 2013 года 2.01.2017, 20:59

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Рост биткоина был стимулирован увеличением спроса на криптовалюту в Китае на фоне нестабильности юаня.

2 января курс биткоина на бирже впервые за три года превысил показатель $1000.

Биткоин - это так называемая "криптовалюта", новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет. Ни одно правительство не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов.

Как сообщает Reuters, ее стоимость подскочила на 2,5 процента до $ 1022 на европейской криптовалютной бирже Bitstamp, достигнув самого высокого уровня с декабря 2013 года.

Хотя исторически цифровая валюта была крайне нестабильной - поднимаясь выше $ 1100 и падая ниже $400 в 2013 году - в течение последних двух лет она сохраняла относительную стабильность.

Ее самые большие ежедневные колебания оставались в пределах 10%, что по-прежнему много, в сравнении с обычными валютами, но заметно ниже ее собственных колебаний в 2013 году, когда они достигали 40% в день.

Рост биткоина, возможно, был стимулирован в прошлом году увеличением спроса на него в Китае на фоне 7-процентного годовога спада юаня, худшего показателя для китайской валюты за последние 20 лет. Большинство торгов биткоином зафиксированы именно в Китае.

Биткоин используется для перемещения денежных средств по всему миру быстро и анонимно и не подпадая под юрисдикцию каких-либо властей, что делает его привлекательным для тех, кто хочет обойти финансовый контроль.

Также к нему обращаются те, кто обеспокоен отсутствием достаточного предложения денежных средств, как, например, в Индии, где премьер-министр Нарендра Моди вывел из оборота банкноты высокого номинала в ноябре прошлого года.

"Набирающая обороты война с наличными, а также растущиий контроль за движением капитала позволяют биткоину выглядеть жизнеспособной, хоть и рискованной, альтернативой", - говорит Пол Гордон, член правления Британской ассоциации цифровых валют.