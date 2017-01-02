Милиция озвучила подробную версию новогодней стрельбы по минчанину 24 2.01.2017, 21:43

Расстрелянному милиционером на Новый год минчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

- Этот новый год мы отмечали небольшой компанией из 8 человек, все были по парам, в том числе и я со своим мужем Андреем, - со слезами восстанавливает в интервью kp.by хронику новогодней ночи Анастасия, жена 28-летнего мужчины. - Встречали дружно. Да, алкоголь употребляли, но не очень много, пьяных среди нас не было. Сходили на елку в парк, который неподалеку от нашего дома. В квартиру мы вернулись только около половины пятого утра.

А около шести утра в дверь позвонил сосед, которого «никто из компании не знал» и попросил сделать музыку потише. Анастасия уверяет, что звук сразу уменьшили.

- Но около 6:45 зазвонил домофон, - вспоминает Анастасия. - Андрей пошел открывать дверь, а я вышла на кухню. Спустя одну-две минуты мы услышали два очень резких хлопка и выбежали. Все дальнейшее я помню словно в тумане. А вот ребята из нашей компании, которые выбежали на пару мгновений ранее, лучше все видели. Они рассказали, что когда выбежали на лестничную площадку, на ступеньках стоял один милиционер и все еще направлял пистолет в сторону Андрея, который лежал уже на животе возле самой двери и был весь в крови.

Через некоторое время, по словам девушки, на лестничной площадке появилось еще два милиционера, а сам стрелявший куда-то отошел.

Мужчина получил два ранения и находится в реанимации. Фото: кадр видео.

- Я сразу упала рядом с Андреем и пыталась поддержать его. У меня была сильнейшая истерика, я хваталась за него и пыталась сделать хоть что-то, пока наши ребята вызывали скорую. В это время, оба милиционера просто стояли и наблюдали за тем, что происходило. Вскоре приехала бригада скорой помощи, меня пришлось буквально силой оттаскивать от истекающего кровью мужа. Увидев мое состояние, на место вызвали еще одну бригаду скорой помощи, которая выводила меня из состояния глубочайшего шока, - рассказывает Анастасия.

Сейчас мужчина находится в реанимации военного госпиталя. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, угроза жизни уже миновала. Возле палаты дежурит сразу три правоохранителя. По словам матери Андрея, в больницу приходил и следователь. Родственников к мужчине не пускают, так как посещение в реанимации запрещено, и он находится под следствием.

- Узнавать о состоянии своего сына мне приходится какими-то окольными путями, - рассказывает мама Андрея. - Точно известно только то, что у него два ранения, одно в области груди, а второе в ноге. Вроде как у него пробито легкое. А вот ничего точнее я узнать не могу. Мне попросту не сообщают, даже несмотря на то, что я родная мать!

По словам родных и друзей, Андрей всегда был крайне спокойным человеком и ни разу не был замечен в каких-либо конфликтах или драках.

- Он всегда старался избежать любого конфликта и уж тем более никогда не бросался на кого-либо с кулаками, - описывает мужа Анастасия. - Никто из нас не верит, что Андрей мог наброситься на милиционера и уж тем более пытаться отнять у него оружие!

Пока родственникам не ясно и кто именно вызвал милицию. В квартире по соседству, по словам жены и матери Андрея, живет семья с грудным ребенком. Они слышали, как компания праздновала под музыку, но это им не мешало, а поводом для беспокойства стали выстрелы и дальнейший шум. В еще одной квартире по соседству в праздничную ночь не было никого, а в другой о происшествии даже не слышали…

Сотрудники милиции прибыли проверить жалобу о шумной компании. Фото: кадр видео.

- Мы до сих пор не можем понять одного. Вот зачем было стрелять? Андрей, когда выходил открывать дверь, в руках держал только телефон, - говорит мать. - Он никогда не занимался единоборствами или чем-то подобным. Он и дрался-то в жизни всего пару раз. Да и в конце концов, даже если мог произойти какой-то конфликт, зачем подготовленному милиционеру было необходимо стрелять? Он ведь спокойно, если ему что-то не нравилось, мог его скрутить, наручники надеть, еще что-то. Как можно решить стрелять в подвыпившего и неподготовленного парня, у которого в руках был только телефон?!

«Минская милиция искренне желает скорейшего выздоровления пострадавшему мужчине»

У милиции другая версия произошедшего и хронология событий.

На горячую линию 102 поступило сообщение о слишком громко отмечавшей новогодний праздник компании на проспекте Любимова. На место сотрудники милиции, у которых на тот момент было около 50 вызовов за ночь, прибыли около 6:40 1 января.

- Когда сотрудник милиции позвонил в дверь, за которой и происходило слишком буйное празднование, ему открыл подвыпивший мужчина, - рассказал в интервью официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский. И привел содержание дальнейшего диалога.

- Доброго утра! Сотрудник милиции С., на вас поступило заявление о том, что вы слишком громко проводите свое застолье. Подскажите, что тут у вас происходит?

- Что такое?! - ответил мужчина.

- Молодой человек, будьте добры, успокойтесь. На вас поступила жалоба о излишнем шуме. Поэтому я и приехал разобраться.

- А кто на меня пожаловался?

- Эту информацию я вам разглашать не буду и не уйду отсюда до тех пор, пока не удостоверюсь, что вы не нарушаете правопорядок.

Но после этого, по словам Ластовского, мужчина неожиданно нанес удар ногой в грудь милиционеру, от чего тот отлетел к ближайшей стене и очень сильно ударился головой.

Затем мужчина накинулся на милиционера и начал наносить ему удары руками и ногами в голову, живот и спину. Особым предметом внимания нападавшего, отмечает представитель милиции, стал пистолет, висевший в кобуре.

- В один момент молодому милиционеру удалось извернуться и отбросить от себя нападавшего. Милиционер немедленно извлек пистолет и предупредил о том, что вынужден будет использовать оружие. Уже после этого сотрудник произвел предупредительный выстрел в сторону, - также отметил Александр Ластовский. - К сожалению, у нападавшего это вызвало только еще больший приступ агрессии. После этого уже изрядно избитому милиционеру пришлось произвести два выстрела в нападавшего - один в область плеча, а второй в ногу.

Буквально через несколько минут на место происшествия прибыло сразу несколько отрядов милиции.

Молодой милиционер вынужден будет остаться в больнице на неопределенный срок - у него диагностировали черепно-мозговую травму, а также множество гематом и ссадин.

- Безусловно, очень жаль, что этот инцидент закончился таким печальным итогом, - отметил Ластовский. - Применение оружия - крайне редкая мера, к которой сотрудники милиции прибегают только в тех случаях, которые указаны в законе об органах внутренних дел. Что послужило причиной инцидента, то ли алкоголь, то ли какие-то негативные эмоции у мужчины - выяснит следствие. Но могу заверить, что сотрудники минской милиции всегда стараются решить конфликтную ситуацию максимально корректно и без последствий, прибегая к спецсредствам только в исключительных случаях. Минская милиция искренне желает скорейшего выздоровления пострадавшему мужчине, а свою правовую оценку даст следствие.

На данный момент Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Минчанин обвиняется по части 2 статьи 363 УК РБ «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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