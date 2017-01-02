Стали известны продукты, которые поднимают настроение 2.01.2017, 21:48

Заедать проблемы можно с пользой для фигуры.

Овсянка, сэр!

Стресс Мамаем проходится по организму, истощая запасы полезных веществ и создавая благодатную почву для развития самых разных заболеваний. Врачи утверждают, что нарушение обмена веществ, сердечно-сосудистые и эндокринные проблемы, отравляющие жизнь миллионам людей, на 80% связаны именно со стрессами. Поэтому организм необходимо подкармливать правильной едой, которая поможет восстановить баланс, пишет orthodox.od.ua.

Особенно активно стресс изничтожают витамины группы В, без которых не может нормально функционировать нервная система. Чтобы пополнить их нехватку, ешьте хлеб с отрубями, гречку, пшено и овсянку, фасоль и горох. В5, или пантотеновая кислота, которую так и называют — антистрессовый витамин, есть в грибах, морской рыбе, яйцах.

Следующие жертвы стресса — калий (чтобы восполнить его недостаток, налегайте на абрикосы, бананы, авокадо, финики и курагу), кальций (его много в молочных продуктах) и магний (им богаты морепродукты, мясо, молоко, грецкие орехи, зелень).

Полезная практика — загрызать стресс орехами и отпугивать чесноком. В этих продуктах, так же, как в буром рисе, содержится селен, необходимый во время нервотрёпки. Ещё один борец за крепкие нервы — цинк — есть в бобовых, яичном желтке, тыквенных семечках и устрицах.

Витамины С (цитрусовые, капуста, томаты, киви), Е (орехи, семечки, растительное масло), провитамин А (печень, рыбий жир, жёлтые и красные овощи) и клетчатка (свежие овощи-фрукты) успешно справляются со свободными радикалами, которые во время стресса вырабатываются особенно активно.

Генератор удовольствий

Еда — самый доступный источник удовольствия. Когда в желудок попадает лакомый кусочек, в кровь выплёскиваются эндорфины, или гормоны счастья. Человека охватывает эйфория — и проблемы уходят на второй план.

Осчастливливающий эффект дают самые обычные продукты. Шоколад, только не молочный и сладкий, а чёрный и горький: калорий в нём меньше, активных веществ больше. Мёд, который с успехом заменяет сахар. Картошка, бананы, морковь и болгарский перец. Морская рыба, яйца, курица, индейка, печёнка. Пряности — имбирь, чили, базилик, сельдерей.

Уже через 20 минут после такой еды мозг вырабатывает заветные гормоны. Самое лучшее, что вы можете сделать после полезной трапезы, — прогуляться на свежем воздухе. Эффект будет двойной: во‑первых, активные прогулки тоже стимулируют выработку в мозге эндорфинов, во‑вторых, вы отойдёте от стола и растрясёте лишние калории.

Не пей вина, Гертруда!

Вот чего при стрессе делать не стоит, так это пить горькую. Кофе, чай, газировка и энергетические напитки — тоже не лучший вариант. В их состав входят кофеин и теобромин — большие специалисты по возбуждению и обострению эмоций.

Крепкий кофе хорошо пить человеку, у которого и без того бодрый настрой и масса радужных планов. Тем, у кого на душе кошки скребут, напиток поможет лишь снова и снова вспоминать неприятную ситуацию и прокручивать в уме возможные варианты её решения. Не стоит при стрессе грызть чипсы и солёные огурцы. Избыток соли и специй ещё больше повышает артериальное давление, в висках стучит, во рту сухость — дополнительный букет неприятных ощущений гарантирован.

Кстати человек вообще склонен подсаживаться на эндорфины. Особенно если жизнь не слишком балует его положительными эмоциями. Отсюда постоянные перекусы и, увы, лишний вес и целый клубок связанных с этим проблем — и физических, и моральных. Как с этим бороться? Во‑первых, считать калории. Но, как вы уже успели убедиться, не в них счастье. Во‑вторых, использовать альтернативные методы борьбы со стрессом. Помогают успокоиться и настроиться на позитивный лад танцы, плавание, пение (пусть фальшивое — главное, чтоб от души), прогулки с собакой.