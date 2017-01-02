Пионтковский: Трамп невероятно сплотил американский истеблишмент против Путина 2.01.2017, 21:58

Избранному президенту США удалось радикализировать и расширить антипутинский блок в истеблишменте Америки.

Сомнения избранного президента США республиканца Дональда Трампа в том, что за кибератакой на серверы демократов стоит Кремль, могут существенно ухудшить отношение к нему коллег из Республиканской партии. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Трампу удалось то, на что мы с вами даже не надеялись, – радикализировать и расширить антипутинский блок в истеблишменте США. Если Трамп будет продолжать свои глупости, эти настроения только усилятся. После этого у каждого республиканца возникнет мысль: будет намного лучше, если в кресле президента США окажется не Трамп, а его вице-президент Майкл Пенс«, – отметил Пионтковский.

По его мнению, кандидатура главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США не будет одобрена американским Сенатом.

«Могу гарантировать: господин Тиллерсон, награжденный президентом РФ Владимиром Путиным орденом Дружбы и претендующий на пост госсекретаря США, не пройдет утверждение в Сенате. И если об импичменте Трампа можно пока говорить в будущем времени, то уже сейчас можно утверждать: своими постоянными пропутинскими заявлениями Трамп невероятно сплотил американский истеблишмент как раз против Путина», – подчеркнул политолог.

Он считает, что против Трампа ополчились даже те сенаторы, которые равнодушно относились к ситуации в Украине и Путину.

«Традиционно поддерживали Украину и выступали против Кремля именно республиканцы. Но сейчас даже демократы в Сенате, которым было наплевать и на Украину, и на Путина, резко ополчились на Трампа и заняли жесткую антипутинскую позицию. Все потому, что видят: путинофилия – самое уязвимое место Трампа, значит, надо атаковать его в этом направлении», – заявил Пионтковский.

По его словам, влиятельные республиканцы приветствовали новые санкции США против России.

«Я даже не буду озвучивать настроения таких влиятельных республиканских сенаторов, как Джон Маккейн и Линдси Грэм, которые побывали в новогоднюю ночь в Украине прямо на линии фронта. Кстати, председатель Палаты представителей США Пол Райан, более-менее корректно относящийся к Трампу, как раз в вопросах санкций против России резко разошелся с Трампом. Республиканец Райан не просто приветствовал новые санкции нынешнего президента США Барака Обамы, но и заявил: «Слишком мало и слишком поздно», – резюмировал Пионтковский.

Хакеров, действующих из РФ или поддерживаемых этой страной, подозревают в серии атак на иностранные структуры. В частности, 31 июля кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что компьютеры комитета партии взломали роcсийские спецслужбы.

29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

Кроме этого, Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. В заявлении спикера Госдепа Марка Тонера говорится, что их действия «не соответствовали дипломатическому или консульскому статусу».