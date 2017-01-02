Новы беларускi смак: рыба, жаба ды слiмак 1 Янка Грыль, belgazeta.by

2.01.2017, 22:16

Список Русого: семь «драйверов» белорусского экспорта.

В кризисные времена ничто не ценится так высоко, как свежие идеи и оригинальные рецепты. Особенно приятно, когда креативом на тему, как нарастить экспортный потенциал и разнообразить будничное и праздничное меню белорусов, делятся должностные лица.

В роли ньюсмейкера на этот раз выступил вице-премьер Михаил Русый, на совместном заседании «палат нацсобрания» 21 декабря поделившийся с «депутатами» позитивом. Михаил Иванович - вообще щедрой души человек. Помнится, летом он мастерски рассеял сомнения граждан насчет урожая картошки: «Если кому-то маловато картофеля, мы готовы доставить до дома в пятикратном размере». Спустя 5 месяцев дело картошкой не ограничилось: в ход пошли деликатесы.

Речь идет прежде всего о виноградной улитке (бел. «слiмак, смоўж») и зеленой лягушке (бел. «жаба»). Полный список экспортно-перспективных деликатесов от Русого, впрочем, несколько длиннее: «Виноградная улитка, длиннопалый рак, мотыль, зеленая лягушка имеют высокий экспортный потенциал. Но их запасы осваиваются пока в недостаточном объеме».

Между тем, уверяет вице-премьер, на аукционах цена лота за улитку доходит до BYN5,5 тыс. за кг. Не знаю, как там оценивают гурманы вкус экологически чистого белорусского мотыля, однако тема с лягушками и улитками раскручивается в РБ уже не менее 20 лет: лягушкой наши пищевики непрерывно грозятся накормить Францию, улитку тычут начинающим предпринимателям в качестве перспективной идеи для стартапа - мол, тоже съедят французы. Странно, что ни одна из европейских стран, кишащих жабами, слизнями и амбициозными стартаперами, до сих пор не пыталась реализовать, казалось бы, очевидный рецепт Михаила Иваныча - выстроить свое экономическое чудо на земноводных и брюхоногих.

Еще две перспективные позиции - рыба и черная икра. По словам Русого, «рыба идет и на экспорт, особенно форель небольшого размера. Карп, щука идет на экспорт. Но мы нацелены на обеспечение внутреннего спроса. Если спрос есть, нужно, чтобы люди покупали у себя».

Вице-премьер оценил максимальный производственный потенциал отечественных рыбоводов в 20-21 тыс. т рыбы в год, производства форели - в 3 тыс. т ежегодно: «Мы в этом году произведем форели более 1 тыс. т. На эту продукцию есть спрос, особенно на ярмарках в субботу-воскресенье. В Горках создан рыбопитомник на 3 млн. малька. Икру завозим из Астрахани. Построили 6 новых форелевых хозяйств, еще 3 будет построено в ближайшее время».

Про самообеспечение РБ форелью и осетровыми разговоры ведутся столь же давно, как и про наращивание жабье-улиточного экспорта. К разработке темы привлекалась НАН Беларуси, делались громогласные заявления и обещания, но что-то у пищевиков пока не срослось.

С икрой, видимо, получше, коль скоро, отвечая на вопрос «депутата» ПП НС Вадима Девятовского, Русый похвалил производимую на Брестчине продукцию «Санта-Бремор» и многозначительно добавил: «Завезено хорошее маточное стадо».

Видимо, понимать это следует так, что приплод гарантирован. Осталось дождаться результата и сравнить розничную цену белорусских рыбных деликатесов с импортными аналогами.

По оценке вице-премьера, норма потребления рыбной продукции - 19-20 кг на человека в год. Средний белорус потребляет ежегодно лишь 16 кг - при производстве отечественной прудовой рыбы 20 тыс. т и импорте около 150-160 тыс. т морской рыбы.

Новогодний подарок N5: Русый намерен нарастить экспорт минеральной и питьевой воды, поскольку «водных ресурсов Беларуси достаточно не только для удовлетворения внутренних нужд». С одной стороны, импорт минералки в РБ сейчас превышает экспорт, с другой - «прорабатывается вопрос создания новых производств». Поскольку нам уже четверть века рассказывают, как Беларусь напоит из своих голубых озер всю Европу, оставим эту свежую идею без комментариев.

Шестой сюрприз Русого для парламента и электората оказался, мягко говоря, предсказуемым и далеким от АПК и пищепрома. По словам вице-премьера, на «перспективных площадях, подготовленных к проведению геолого-разведочных работ, обосновано выявление еще свыше 5 млн. т нефти». То есть не выявлено и не добыто, а пока только обосновано. Интересно было бы узнать себестоимость нефти при разработке этих виртуально-вероятностных месторождений. Тем более что сам Михаил Иваныч сразу же оговорился: «Для освоения и повышения нефтеотдачи таких залежей нужны повышенные финансовые, трудовые и материальные ресурсы», по каковой причине «в ситуации со снижением мировых цен на нефть ввод в эксплуатацию таких запасов не всегда экономически оправдан».

Остается гордость за белорусских геологов, которые при малейших сетованиях должностных лиц на неблагоприятную конъюнктуру нефтяного рынка обязательно находят хоть что-то углеводородное.

А вот седьмая позиция в «списке Русого» не может не интриговать - янтарь: «Ввиду отсутствия в Беларуси промышленно значимых месторождений янтаря и невозможности проведения оценки их залежи, добычей этого вида промышленных ископаемых совместно с УДП и «Белорусгеологией» определяются организации, которые будут проводить разведывательные работы и опытную эксплуатацию участка, где расположены эти полезные ископаемые».

Интрига в том, что по другую сторону белорусско-украинской границы уже существует так называемая ЯНР - Янтарная народная республика. Это неподконтрольные Киеву районы Ровенщины, Житомирщины, Волынщины, где организованные преступные группировки (нередко вооруженные) ведут нелегальную хищническую добычу янтаря. О масштабе промысла говорит тот факт, что у местных властей нет ресурсов его прекратить. Весной губернатор Ровенской области Виталий Чугунников просил главу МВД Украины Арсена Авакова ввести в проблемные районы нац­гвардию. Украинские СМИ пишут, что БТРы ведомства в 2014-16гг. уже появлялись в регионе, но так же быстро и бесконфликтно уезжали: подозревают, что янтарная мафия попросту откупилась.

А тем временем Минэкологии Украины называет северо-запад страны зоной экологического бедствия.

Справка. ГП «Укрянтарь» - банкрот. Нелегальная добыча янтаря украинцами оценивается в 120-350 т ежегодно, объем рынка - в $200-300 млн. Незаконно добытый янтарь сбывается по $3-7 за г. Откаты местным правоохранителям составляют до $1 тыс. в день с каждой помпы.

В общем, с янтарем нужно пожестче и поосторожнее. Если раньше Госпогранкомитет РБ просто рапортовал о случаях проникновения украинских нелегальных добытчиков на белорусскую территорию, то в этом году ГПК и КГБ зафиксировали факты незаконной добычи янтаря по украинской модели в Дрогичинском, Березовском, Кобринском, Пинском, Столинском районах.

Янка Грыль, belgazeta.by