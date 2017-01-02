Сергей Черник: Теперь я понимаю почти каждое слово по-французски 2.01.2017, 22:31

Сергей Черник

Фото: krumka.by

Белорусский вратарь «Нанси» рассказал об адаптации в новой команде.

Голкипер Сергей Черник дал сайту estrepublicain.fr (перевод – «Прессбол») мини-интервью на французском языке, о чем отдельно сообщается в предисловии к тексту.

Об уроках французского

"Я беру уроки, в том числе в Интернете при помощи Skype. Два занятия по полтора часа в неделю. В остальное время, когда нахожусь дома, смотрю много французских телеканалов, слушаю радио. Теперь я понимаю почти каждое слово по-французски. Я также стараюсь говорить как можно чаще, даже если делаю ошибки. Иначе не добиться прогресса в изучении языка. Уже говорю на белорусском, русском, немецком, английском и немного на польском".

Об адаптации

"Все складывается хорошо, жена и дочь счастливы здесь. Заселились в квартиру. Люди добры к нам. В ближайшее время планируем посетить Париж, на данный момент о столице имею представление только по аэропорту Шарль-де-Голль!"

О чемпионате Франции

"Не мог представить, насколько высок его уровень. Особенно в отношении физики. В мои годы проявить себя здесь — это большой вызов. Из голкиперов команд-конкурентов выделю стражей ворот "ПСЖ" и "Сент-Этьена".

О травме головы в Марселе (речь о матче 16-го тура чемпионата Франции против "Марселя", завершившемся со счетом 0:3. — Прим.)

"Наш врач думал, что я не смогу продолжить поединок и хотел сигнализировать о замене, но я не разрешил этого сделать. Чувствовал в себе силы продолжать. После первого тайма мне наложили 5 швов. Но это не все, что я запомню о своем первом полноценном матче в новом клубе. Самое главное — игра команды. Все же я пропустил трижды, а значит не могу быть доволен собственной игрой".

О конкуренции с Ассембе

"Мы хорошо поладили, Ассембе очень помог мне вначале — объяснял некоторые требования при обучении. Он говорит по-английски. Не стоит забывать и о молодом Мене, который демонстрирует добротный уровень. Нашей троице комфортно работается с тренером вратарей".