В 2016 году знаменитую церковь в Сынковичах посетили более 20 тысяч туристов 2.01.2017, 22:46

Сынковичская церковь-крепость - одна из немногих церквей оборонительного типа, сохранившихся на территории Беларуси.

Это памятник, в котором художественные течения Запада (готика) и Востока (традиции византийской архитектуры) слились в единый синтетический ансамбль, передает «Радыё Рацыя».

Церковь с полутораметровыми кирпичными стенами, башнями и бойницами напоминает старинный замок. По мнению настоятеля храма отца Арсения Ананки, церковь Святого архангела Михаила была построена не в конце ХV - начале ХVI столетия, как официально считается, а значительно раньше.

История этого храма связана с именем великого князя Витовта. Согласно легенде, в 1382 году Витовт скрывался в полуразрушенном замке в Слонимском районе, а в 1407 году приезжал в Сынковичи. Вероятно, в это время крепость и была перестроена в храм.

По словам отца Арсения, в прошлом году Сынковичскую церковь посетили более 20 тысяч туристов со всего мира. "Но эта цифра не совсем точная. Туристов в Сынковичах, по моему мнению, было в 2016 году значительно больше ", - говорит отец Арсений Ананка.

В 2017 году Сынковичская церковь отметит свое 610-летие. "Торжество состоится в сентябре. К юбилею церкви будет издана книга об истории храма, сувенирная продукция, по-прежнему продолжится упорядочение церкви и территории вокруг нее, ремонт кровли и другие работы ", - отметил отец Арсений.