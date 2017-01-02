Главный секрет успешных революций Грег Сателл, Digital Tonto

2.01.2017, 22:54

Долгосрочные перемены наступают не тогда, когда одна из сторон наносит сокрушительный удар.

Капитуляция была подана как триумф. Заголовок гласил Microsoft любит Linux, но всего десять лет назад тогдашний глава компании Стив Баллмер сравнил Linux с раковой опухолью. Всемогущий технологический гигант проиграл – и проиграл вчистую – банде оборванных революционеров, но все же казался до странности оптимистично настроенным.

Перевороты, подобные этому, происходят все чаще, и речь не только о бизнесе. Как заметил писатель Мойзес Наим в своей книге Конец власти, разнообразные институции – от корпораций и правительств до традиционных церквей, благотворительных фондов и армий, разрушаются. «Власть становится проще получить, но сложнее использовать или сохранить», – пишет он.

Дело в том, что уже недостаточно хвататься за власть, поскольку движения, созданные из небольших групп, могут синхронизировать свои действия через сети. Так что, если сегодня вы хотите создать реальные долгосрочные изменения, вам не просто нужно получить ресурсы. Вам нужно вдохновить оппонентов присоединиться к вашему делу. История показывает, что эти движения следуют четкой схеме.

Ясность цели

Однажды я уже сравнивал движения Occupy и Otpor. Occupy, как многие помнят – компания молодых активистов, занявших парк Цуккотти на Манхэттене в знак протеста против социального и экономического неравенства. Otpor – аналогичное движение в Сербии, стремившееся свергнуть режим Милошевича.

Несмотря на общие черты, движения добились совершенно разных результатов. Точнее сказать, в случае Occupy протестующие вообще ничего не добились. А вот активисты Otpor не только свергли Милошевича, но и продолжили помогать активистам грузинской Революции роз, украинской Оранжевой революции и египетского Молодежного движения 6 апреля.

Ясность цели – определяющая характеристика успешных движений

Причиной таких разных результатов стало то, что у Otpor была четкая цель – свергнуть Милошевича, а вот чего хотели добиться Occupy, сложно понять. Как журналист Джо Ноцера отметил в колонке для New York Times, у группы было «много жалоб, в основном направленных на «репрессивную» власть корпораций», но активисты «не понимали собственных слоганов».

Ясность цели – определяющая характеристика успешных движений. Например, союзники Ганди сомневались в его идее превратить налог на соль в главный символ движения за независимость Индии, поскольку поддерживали план всеобъемлющих изменений, но он понимал, что именно единая проблема, даже незначительная, может объединить нацию.

Общая цель и ценности

В книге Команда команд генерал Стэнли МакКристал утверждает, что формирование общей цели жизненно важно для эффективных действий.

Здесь также очевиден контраст между Occupy and Otpor. Хотя оба движения придерживались неиерархического подхода, Otpor был намного организованнее и дисциплинированнее – он разрабатывал расписание тренировок и проводил тренинги для ознакомления новых членов с принципами ненасильственной борьбы.

Как и ясность цели, внимание к тренировкам – общая черта успешных движений.

Масштабируемая сеть, состоящая из небольших групп

Хотя мы обычно замечаем успешные движения после того, как они начинают привлекать множество людей и проводить масштабные демонстрации, это последствия, а не причины успешной мобилизации. Только когда маленькие группы объединяются – а в цифровую эпоху это стало куда проще – они становятся могущественными.

Именно поэтому основатели Otpor в своих тренировочных методичках предостерегают от слишком раннего проведения массовых демонстраций. Они советуют фокусироваться на стратегическом планировании действий по приобретению поддержки. Если вам удастся это сделать, большие толпы людей не будут для вас проблемой.

Перемены в эру Обамы и Трампа

Восемь лет назад Барак Обама создал могущественное движение, обеспечившее ему уверенную победу, но столкнулся с яростным сопротивлением, не позволившим ему продвигать свои планы. Сегодня Дональд Трамп собирается управлять народом, который, похоже, еще более расколот. Создается ощущение, что мы никак не можем разорвать замкнутый круг.

Хотя можно с легкостью обвинить во всем политиков – и частично это будет даже справедливо – мы должны понимать, что они лишь отражение приведших их к власти движений. Движение чаепития, в которое входят по большей части белые из сельских районов, не смогли найти общий язык со сторонниками Обамы. Равно как и демократы не умели договориться с белым рабочим классом.

Слова редко помогают убедить кого-то. Как отметил недавно президент Обама, люди меняют свое мнение в результате встреч лицом к лицу. Мы сможем создать национальный консенсус только в случае, если определим заботы всех наших граждан и сможем сформулировать общую цель.

Долгосрочные перемены наступают не тогда, когда одна из сторон наносит сокрушительный удар и озлобляет против себя десятки миллионов сограждан, но когда, как в случае с Microsoft и Linux, обе стороны могут назвать исход своей победой.

Грег Сателл, Digital Tonto (перевод – «Новое время»)