Маккейн: У россиян очень слабая экономика, и США могут ослабить ее еще 2.01.2017, 23:18

Джон Маккейн

Фото: AFP

В Конгрессе США есть достаточно голосов, чтобы поддержать Украину и помочь сохранить ее независимость.

США являются надежными союзниками Украины, сказал американский сенатор Джон Маккейн в интервью ТСН.

"Конгресс США поддержит дополнительные санкции против Путина, потому что он вмешивался в наши выборы. Мы – равноправные ветви власти: избранный президент (Дональд Трамп – Прим.) может наложить вето, может предпринимать какие-то другие меры. Надеюсь, мы сможем работать вместе. Но Конгресс Соединенных Штатов не принесет в жертву свободу и независимость Украины", – сказал он.

По словам Маккейна, в Конгрессе США достаточно голосов для принятия решений о предоставлении помощи Украине: "Поймите, я не хочу бороться с избранным президентом Трампом, это не моя работа. Но есть достаточно голосов, чтобы поддержать Украину и помочь сохранить ее независимость – через помощь, военное сотрудничество и много других вещей".

Он отметил, что США могут еще больше ослабить российскую экономику: "Много санкций, которые мы можем применить. Финансовые институты, с одной стороны. Верите или нет, но у россиян очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще. Персональные санкции или против конкретных организаций".

Сенатор прокомментировал решение о высылке из США 35 российских дипломатов. По его словам, этого недостаточно, так как речь идет об "ответе на покушение" на Соединенные Штаты. "Гораздо больше предстоит сделать", – отметил он.

Напомним, республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября, он вступит в должность 20 января 2017 года.

29 декабря Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. В заявлении спикера Госдепа Марка Тонера говорилось, что их действия "не соответствовали дипломатическому или консульскому статусу".

Кроме того, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет-технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.