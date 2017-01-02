Новая серия «Шерлока» стала самой популярной передачей 1 января в Великобритании 2.01.2017, 23:31

Более 8 миллионов телезрителей посмотрели The Six Thatchers на канале ВВС.

Самой популярной телевизионной программой 1 января в Великобритании стала первая серия четвертого сезона сериала «Шерлок», ее посмотрели 8,1 млн телезрителей, сообщает The Guardian (перевод – gordonua.com). Охват аудитории составил 32,8%.

Лишь одну передачу за период рождественских и новогодних праздников смотрело больше людей – трансляцию отсчета времени и фейерверка в ночь на 1 января наблюдали 11,6 млн человек.

Однако телеканал и создатели сериала не сумели побить свой же рекорд, установленный год назад. Вышедшую вне сезонов серию «Безобразная невеста» смотрели 8,4 млн зрителей.

Канал ВВС официально объявил о старте производства четвертого сезона сериала «Шерлок» в апреле 2016 года. Сценарист и актер сериала Марк Гэтисс заявил, что «призраки прошлого нависают над Шерлоком Холмсом и Джоном Ватсоном, надвигаются трагедия и террор», а история «достигнет кульминации».

1 января 2017 года на британские экраны вышла первая из трех серий – The Six Thatchers («Шесть Тэтчер»), которая отсылает к рассказу Артура Конан Дойля «Шесть Наполеонов».

Первый сезон сериала «Шерлок» стартовал на канале ВВС в 2010 году.