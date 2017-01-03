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Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен

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  • 3.01.2017, 7:36
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Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен из-за финансовых проблем.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"Этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом, которые должны были состояться в Казани 24-26 февраля, отменяется по финансовым причинам", - говорится в заявлении FIS, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что Российская Федерация сноуборда и FIS вместе ищут альтернативное место проведения соревнования в те же сроки. Новый город, который примет этап, будет назван позднее.

В конце 2016 года на фоне допингового скандала в России был отменён ряд международных соревнований: чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, тюменский этап Кубка мира по биатлону и финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, которые должны были пройти в 2017 году.


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