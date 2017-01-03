Андрей Илларионов: Удельный вес России в мировом ВВП ниже, чем в 1922 году 12 3.01.2017, 7:48

1,566

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ

ФОТО: RFE/RL

Cегодняшняя Россия — это страна с душевым ВВП ниже среднемирового уровня.

«Удельный вес населения России (населения, проживающего на территории в границах современной Российской Федерации) во всем мировом населении в 2016 году впервые за последние три с лишним столетия опустился ниже 2% и составил 1,99%», — пишет экономист и бывший советник президента Андрей Илларионов в «Живом журнале», подводя итоги года для российской экономики.

«Удельный вес российского ВВП (ВВП, производимого на территории в границах современной Российской Федерации) в мировом ВВП в 2016 году составил 1,94%, что ниже, чем в 1922 году (2,01%) — в нижней точке экономической, демографической и политической катастрофы 1914-22 годов, вызванной разрушениями Первой мировой войны, двух революций, гражданской войны, голода 1921 года; ниже, чем в 1942 году (3,44%) — наиболее тяжелом году германо-советской войны 1941-45 годов; а также ниже, чем в 1998 году (1,96%) — в нижней точке экономической, демографической, социальной катастрофы, вызванной интервенционистской политикой, проводившейся в 1989-98 годах.

Относительный уровень душевого ВВП в России в 2016 году опустился ниже среднемирового показателя и составил 97,3%.

Таким образом, сегодняшняя Россия — это страна с численностью населения и величиной ВВП, составляющими менее 2% от соответствующих мировых показателей, с душевым ВВП ниже среднемирового уровня».