закрыть
3 января 2017, вторник, 10:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларусь возвращается зима

2
  • 3.01.2017, 8:15
  • 8,901

Синоптики объявили на 4-5 января оранжевый уровень опасности.

Ожидается снег, гололедица и сильный ветер.

3 января будет мокрый снег и метель. Облачно, на дорогах гололедица. Ветер – западный, умеренный. Температура воздуха в течение дня – от 0 до -6 градусов.

4 января на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-21 м/с, утром и днем сильный снег.

5 января по северо-западной половине страны утром и днем во многих районах страны – усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске 4 января ночью и в первой половине дня ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем – сильный снег. 5 января – усиление ветра порывами до 15-18 м/с.


Мнение

Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников
Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле