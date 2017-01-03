В Беларусь возвращается зима 2 3.01.2017, 8:15

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Синоптики объявили на 4-5 января оранжевый уровень опасности.

Ожидается снег, гололедица и сильный ветер.

3 января будет мокрый снег и метель. Облачно, на дорогах гололедица. Ветер – западный, умеренный. Температура воздуха в течение дня – от 0 до -6 градусов.

4 января на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-21 м/с, утром и днем сильный снег.

5 января по северо-западной половине страны утром и днем во многих районах страны – усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске 4 января ночью и в первой половине дня ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем – сильный снег. 5 января – усиление ветра порывами до 15-18 м/с.