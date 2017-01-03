Глава МВД Чехии предлагает разрешить гражданам вооружаться 7 3.01.2017, 8:19

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Для борьбы с террористами министр внутренних дел Чехии хочет закрепить в конституции право на владение огнестрельным оружием.

Чешские граждане должны получить право с оружием в руках защищать "жизнь, здоровье и собственность", сказано в предложении министра Милана Хованца, обнародованном в понедельник, 2 января, передает Немецкая волна.

По мнению главы МВД Чехии, "активная и стремительная оборона" могла бы снизить шансы нападающих. Огнестрельное оружие в руках граждан помогло бы "обеспечить внутренний порядок, безопасность и территориальную целостность", отмечается в предлагаемых поправках к конституции.

Чтобы реализовать инициативу министра, ее должны поддержать не менее трех пятых депутатов нижней палаты парламента Чехии и не менее трех пятых действующих сенаторов - членов верхней палаты. Для этого правящей коалиции из Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), политического движения "АНО" и Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии (ХДС-ЧНП) потребуется заручиться поддержкой оппозиции.

Население Чехии - около десяти миллионов человек. В стране зарегистрировано примерно 800 тысяч единиц огнестрельного оружия в частном хранении. Запланированные изменения в конституции не будут распространяться на живущих в Чехии граждан других стран ЕС.

Предложения главы МВД - это реакция на теракты в Ницце и Берлине, где террористы использовали грузовики для наезда на людей. Террориста в Ницце застрелили полицейские, в Берлине грузовик остановился после срабатывания компьютерной тормозной системы.