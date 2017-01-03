Как белорусам предлагают «заслужить» пенсию 20 3.01.2017, 8:30

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Более долгий век подарили власти белорусам на Новый год.

По крайней мере – рабочий. В этом году пенсионный возраст увеличивается на полгода.

В 2017-м на пенсию выйдут мужчины, которым исполнилось 60 с половиной лет, и женщины в возрасте 55 с половиной.

«С учетом экономической ситуации в стране лучше получать пенсию и работать. И теперь кто-то имеет на это право, а кто-то, оказывается, что нет», – говорит жительница Минска.

«Я тоже пенсионерка, подрабатываю. Ведь за пенсию – два четыреста, коммуналка, лекарства – невозможно жить», – жалуется женщина.

Как передает «Белсат», власти объясняют необходимость этого шага демографическими тенденциями: мол, людей трудоспособного возраста становится все меньше и, соответственно, меньше отчислений в пенсионный фонд. Специалисты, однако, отмечают, что в 2014 году, когда власти начали обсуждать увеличение пенсионного возраста, Фонд социальной защиты населения был еще в профдефиците. То есть – денег в него поступало больше, чем нужно было потратить. В дефицит он резко вышел в 2015-ом, и кроме демографии, основная причина – безработица.

«Здесь есть несколько причин. Демографическая, конечно, одна из важнейших. Но также сказываются и другие обстоятельства. Во-первых, упали темпы роста зарплат. И из легального сектора экономики вышло определенное количество населения», – объясняет шеф-редактор «Экономической газеты» Леонид Фридкин.

Гораздо сильнее, чем увеличение пенсионного возраста, по людям, однако, бьет рост так называемого минимального страхового стажа. До 2014 года отработать до пенсии нужно было как минимум пять лет, потом – 10, через год – 15, а в прошлом году стаж начал ежегодно прирастать на полгода. В некоторых странах Запада этот срок еще больше. Но в Беларуси, в отличие от соседей, в него не входит служба в армии, уход за инвалидами и ряд других общественно полезных функций. Человек, который при достижении пенсионного возраста не наработал необходимого страхового стажа, может рассчитывать только на социальную пенсию – существенно меньшую, чем трудовая.

«Я думаю, что это никак не оправдано. Если можно поспорить насчет обучения в вузе, то, если мы считаем службу в армии священным долгом граждан, значит надо относиться к этому тоже достаточно свято», – рассуждает Леонид Фридкин.

Согласно существующему законодательству, ежегодный прирост пенсионного возраста на полгода должен остановиться по достижении 63-х лет для мужчин и 58-ми – для женщин. Страховой стаж перестанет расти на 20-летнем уровне. Власти, однако, не исключают, что эти границы еще придется пересмотреть.