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В Таиланде француженка пыталась сделать селфи с крокодилом

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  • 3.01.2017, 8:39
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В таиландском национальном парке Кхауяй крокодил укусил 46-летнюю француженку за ногу, когда та пыталась сделать с ним селфи.

Об этом пишет местное издание Khaosod English

Женщина и ее муж увидели крокодила в пруду и, проигнорировав предупредительные указания, пошли по тропе, чтобы сделать фотографии, сообщил глава парка Канчит Сриноппаван.

Женщину доставили в больницу в провинции Прачинбури, ее жизни ничего не угрожает.


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