В Таиланде француженка пыталась сделать селфи с крокодилом 2 3.01.2017, 8:39

9,490

В таиландском национальном парке Кхауяй крокодил укусил 46-летнюю француженку за ногу, когда та пыталась сделать с ним селфи.

Об этом пишет местное издание Khaosod English.

Женщина и ее муж увидели крокодила в пруду и, проигнорировав предупредительные указания, пошли по тропе, чтобы сделать фотографии, сообщил глава парка Канчит Сриноппаван.

Женщину доставили в больницу в провинции Прачинбури, ее жизни ничего не угрожает.