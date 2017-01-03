ГАИ Минска обнародовала места установки спидкамов в январе 1 3.01.2017, 8:42

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Фото: onliner.by

Столичная ГАИ опубликовала список мест, где будет автоматически фиксироваться превышение скорости.

Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будет камера на путепроводе с ул.Московской на пл.Независимости.

По четным числам с 7.00 до 20.00 будет работать датчик по пр.Независимости, 156 (скоростное ограничение там составляет 80 км/ч).

По нечетным числам мобильный датчик на такое же время будут устанавливать на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (скоростное ограничение там составляет 80 км/ч).

Две мобильные камеры на весь январь установят на МКАД. Они будут фиксировать нарушения ПДД круглые сутки на 33 км внешнего и 22 км внутреннего кольца.

Скоростное ограничение там составляет 90 км/ч. Спидкамы на следующих участках дорог будут работать с 21.00 до 3.00:

10, 13, 19, 25, 29 января - по ул.Кальварийская, д.58 к.1 и ул.Притыцкого, д.106 (60 км/ч).

3 и 27 января - по просп.Независимости, д.99 и просп.Дзержинского, д.106 (60 км/ч).

4 января - на пересечении просп.Победителей с ул.Гвардейская (60 км/ч) и по просп.Независимости, д.156 (80 км/ч).

5, 14 и 20 января - по ул.Притыцкого, д.60, корп.5 и просп.Дзержинского, д.106 (60 км/ч).

6, 15 и 28 января - по просп. Независимости, д.156 (80 км/ч) и просп.Партизанский, д.147 (60 км/ч).

7, 16, 22, 26 и 30 января - по ул.Брыля, д.21 и просп.Независимости, д.99 (60 км/ч).

8 и 23 января - по просп.Дзержинского, д.106 (60 км/ч), просп.Независимости, д.156 (80 км/ч).

9, 21 января - по просп.Партизанский, д.147 и ул.Притыцкого, д.106 (60 км/ч).

11 января - по просп.Независимости, д.99 (60 км/ч) и просп.Независимости, д.156 (80 км/ч).

12 и 18 января - по просп.Дзержинского, д.106 и просп.Партизанский, д.147 (60 км/ч).

17 января - на пересечении просп.Победителей с ул.Гвардейская и по просп.Партизанский, д.147 (60 км/ч).

24 и 31 января - на пересечении просп.Победителей с ул.Гвардейская и по ул.Притыцкого, д.60, корп.5 (60 км/ч).