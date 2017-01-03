Суд над Улюкаевым будет проходить в закрытом режиме 1 3.01.2017, 8:46

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Алексей Улюкаев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсант

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев во время следствия и суда не намерен признавать свою вину.

В его окружении полагают, что нет никаких доказательств того, что министр знал о нахождении денег в чемоданчиках, которые ему были переданы.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в деле очень много материалов оперативной работы, прослушек, все они носят секретный характер, поэтому уже сейчас можно сказать, что слушания в суде будут проходить в закрытом режиме.

Источник "Росбалта" полагает, что вина Улюкаева доказана, в том числе показаниями свидетелей и записями телефонных переговоров.

Одной из главных улик является запись беседы министра с главой одного из госбанков, во время которой Улюкаев жалуется, что он сам и его подчиненные не получают денежной благодарности за работу по созданию материально-технического обоснования для сделки по покупке "Роснефтью" "Башнефти", и грозит в дальнейшем чинить препятствия в реализации данной сделки. Собеседник успокаивает министра и обещает обсудить эту проблему с "Игорем Ивановичем" (Сечиным). Примечательно, что в материалах дела личность человека, с которым разговаривал Улюкаев, засекречена.

14 ноября 2016 года Алексей Улюкаев прибыл в офис "Роснефти" по личному приглашению главы компании Игоря Сечина. Причем прибыл он туда не за деньгами для "решения проблем по "Башнефти" (как полагает следствие), а для обсуждения этих проблем.

Однако встреча с Сечиным не состоялась. Вместо нее Улюкаев побеседовал с одним из топ-менеджеров "Роснефти", которого хорошо лично знал по переговорам о судьбе "Башнефти". Топ-менеджер передал некие чемоданчики, но что в них находится, Улюкаев якобы не знал. Он подозревал, что там могли быть материалы по сделке о покупке "Роснефтью" "Башнефти", которые бы упростили и ускорили работу МЭР. Экс-министр считает, что в офисе нефтяной компании имела место провокация.

15 ноября Следственный комитет сообщил о задержании Алексея Улюкаева в офисе "Роснефти". Следствие утверждает, что чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти" и был задержан с поличным. Суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест на два месяца. После этого президент России Владимир Путин отстранил его от должности, как официально сообщалось, "в связи с утратой доверия".