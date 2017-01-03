Леонид Злотников: Если повысятся зарплаты, пройдет очередная девальвация 8 3.01.2017, 9:17

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Леонид Злотников

Фото: tut.by

Государство в прошедшем году продолжило снижать свои социальные обязательства перед населением.

Ждать ли продолжения тенденции?

Согласно данным Национального статистического комитета, сумма располагаемых средств из расчета на одного члена домохозяйства в течение 2016 года составляла около 180 долларов в эквиваленте, пишет Завтра твоей страны.

На фоне новых обещаний, озвученных главой государства, возникает вопрос – действительно ли зарплаты, а также социальные выплаты, в 2017 году сменят негативный тренд на позитивный?

«Чтобы жить по средствам, нужно потреблять на 15-20% меньше»

По словам экономиста Леонида Злотникова, белорусская экономика пока продолжает падение, поэтому ни о каких улучшениях в плане социальной обеспеченности населения сейчас не идет и речи.

– Нельзя повышать зарплату сверх возможностей экономики. А в Беларуси именно так и происходит, – говорит он. – И сейчас идут разговоры о 500 долларах зарплаты, но я их всерьез не воспринимаю. Можно, конечно, еще раз найти серьезный внешний ресурс – и проесть его за полгода. Но потом пройдет очередная девальвация, и опять все станет на место.

В первый раз, когда власти достигли зарплаты в 500 долларов, это дорого стоило белорусской экономике. Именно после этого произошел спад в 2011 году, когда доходы резко снизились на 16%. Похожая ситуация была и в 2013-2014 годах, когда «зарплатная гонка» спровоцировала огромную инфляцию. Сегодня чиновники, возможно, повторяют старые ошибки.

– По данным платежного баланса мы имеем негативное сальдо. Это говорит о том, что потребляем сверх возможности экономики, – предупреждает Леонид Злотников. – Более того, мы имеем немалые долги, которые нужно отдать. Чтобы жить по средствам, нам ориентировочно нужно потреблять на 15-20% меньше. Это касается как зарплат и пенсий, так и других государственных затрат, включая покупку танков.

Таким образом, дилемма для белорусских граждан здесь в любом случае нерадостная – либо угроза инфляции и очередной девальвации, либо – сокращение государственных расходов с урезанием так называемого социального контракта.

Социально-ориентированного подхода не ожидается

По мнению председателя Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича, сегодня нет особых причин, чтобы с уверенностью входить в новый год. Большинство экономических проблем связано с работой промышленных предприятий, на которых задействовано значительное число людей.

– Власти заявили уже о том, что с 1 февраля поднимают на 17% тарифы на подогрев воды, растут цены на услуги электросвязи. Это также негативно отразится на уровне жизни большой части населения, – замечает профсоюзный лидер.

Эксперт считает, что, по всей видимости, чтобы получить от Международного валютного фонда кредит, власти будут постоянно, если народ не воспротивится, урезать социальные стандарты.

– Такой подход социально-ориентированным нельзя назвать абсолютно точно, – уверен эксперт.