В США близнецы родились одновременно в 2016 и 2017 годах 3.01.2017, 9:26

5,547

Фото: Nick Oza/The Arizona Republic via AP

В американском штате Аризона близнецы родились с разницей в 10 минут в новогоднюю ночь.

Об этом передает Sky News.

Первый мальчик, которого назвали Сойер, родился 31 декабря 2016 года в 23.51.

Отец детей шутит, что старший теперь всегда сможет дразнить младшего.

Второй ребенок, Эверетт, родился в 00.01 уже в 2017 году.

Отмечается, что такой же случай произошел в Сан-Диего, там одновременно в 2016 и 2017 годах родились девочки-близняшки.

Год назад также в Сан-Диего близнецы родились в новогоднюю ночь с разницей в две минуты, из-за чего у одного из них 2015 год рождения, а у второго — 2016-й