Островком чего Лукашенко называл Беларусь 18 3.01.2017, 9:39

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В нынешнем новогоднем обращении Александр Лукашенко назвал Беларусь «островком стабильности и спокойствия».

Словосочетание показалось знакомым, и Еврорадио решило поискать его в других речах правителя.

Оказалось, Беларусь уже 11 лет как островок. Вся наша внешняя и внутренняя политика — в этом слове. И в словах, которые рядом с ним.

31 декабря 2005 года. Ещё не островок

Впервые Лукашенко упомянул «островок стабильности» аж 11 лет назад, и тоже в новогоднем обращении. Поздравляя белорусов с наступающим 2006 годом, глава государства заявил: «Следующий год будет годом коренного поворота к человеку. Для счастливой жизни недостаточно превратить Беларусь в «островок стабильности». Надо, чтобы «климат» на этом «островке» не отравляли бюрократизм и равнодушие».

Как видно, в 2005-м Беларусь ещё только предстояло превратить в «островок стабильности». К 2016-му, если верить словам Лукашенко, превращение совершилось. Причём наш островок может похвастаться не только стабильностью, но и рядом других важных геополитических и общечеловеческих качеств.

2006, 2009. Стабильность вопреки всему

Через полгода «островок стабильности» ещё раз всплыл в речи Александра Лукашенко Обращаясь к военным на церемонии принесения присяги, он заявил, что соседи Беларуси «под видом якобы демократических ценностей пытаются экспортировать в нашу страну зарубежные технологии разрушения, тотального хаоса, обнищания и духовной деградации».

«Удивительно, что есть желающие унизить Беларусь — этот островок стабильности — и превратить её в очередной полигон «цветных» потрясений», — добавил Лукашенко.

В 2009 году, когда мир отходил от финансового кризиса, Лукашенко назвал Беларусь островком стабильности, общаясь с французскими бизнесменами. Через семь лет, общаясь с российскими журналистами, он по-прежнему приглашает зарубежных предпринимателей работать в Беларуси. Но по правилам. «Сохранить этот островок тихим и спокойным — это немало стоит. И должен быть порядок и дисциплина», — сказал белорусский правитель.

2011 год. Островок независимости

Но не стабильностью единой. «Сложилась уникальная ситуация. Это действительно так. Беларусь сегодня — некий островок независимости, и мы пытаемся придерживаться политики независимости, суверенитета, равноприближенности ко всем центрам силы, но мы хотим сохраниться как страна, — говорил Александр Лукашенко на встрече с представителями аналитических центров США. — Это, может быть, впервые в истории есть такой уникальный шанс. У нас нет таких глобальных интересов, как у Америки, России, Китая, Индии и разных объединений. Мы просто хотим обеспечить нормальную жизнь собственного народа. Мы хотим, в конце концов, состояться как суверенное независимое государство».

2012 год. Островок честности и справедливости

«Наша страна — островок честности и справедливости. Так не только я, не только вы ее оцениваете, но и далеко за пределами нашей страны, — заявил Александр Лукашенко 2 июля в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости. — И мы ни в коем случае, я прежде всего, не должны испортить этот имидж честной и порядочной страны».

2015 год. Островок мира, спокойствия и порядка

«Ситуация в мире в последнее время меняется гораздо стремительнее, чем мы могли себе представить. Ну кто мог вообразить, что в соседней с нами Украине будут падать бомбы и рваться снаряды? Что в Европе вновь запахнет большой войной и градус напряжения между великими державами вырастет до уровня холодной войны? И это уже никто не скрывает, в том числе и в этих великих державах. Наша заслуга в том, что Беларусь остается островком мира, спокойствия и порядка», — сказал Александр Лукашенко, выступая с Посланием к белорусскому народу и «национальному собранию».

2016 год. Островок безопасности и миролюбия

«За годы независимости Беларусь добилась хороших результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Она стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своем будущем и все возможности получить достойное образование, спокойно трудиться и растить детей», — говорится в поздравлении гражданам Беларуси по случаю Дня Независимости.

Внезапно — островок свободомыслия и независимости

Ладно — независимость, это мы уже видели. Но свободомыслие? Нет, это, конечно же, не о Беларуси. Вернее, не обо всей Беларуси, а только о фестивале «Славянский базар в Витебске», который Лукашенко ещё в 2012 году противопоставлял Олимпийским играм.

«Олимпиада очень отстает от нашего «Базара». Она политизирована, там очень много проблем. А «Славянский базар» — это островок свободомыслия, независимости, и у нашего «Славянского базара» многому можно поучиться», — отметил тогда правитель.

Почему это вообще Беларусь — островок?

По словарю островок — небольшая отдельная, не связанная с другими область чего-либо. На первый взгляд, довольно странная изоляционистская метафора для государства, которое позиционирует себя транзитным. Но, с другой стороны, можно, к примеру, ли быть посредником в международных переговорах, если ты ангажирован одной из сторон?

Слово «островок» в речи главы государства — это как декларация независимости маленькой, но гордой Беларуси. Не удивительно, что оно звучит именно сейчас, когда (тоже слова из нынешнего новогоднего обращения) «порох надо держать сухим»...