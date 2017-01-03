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В Полоцком районе маршрутка с людьми врезалась в джип

  • 3.01.2017, 9:47
Фото: vk.com/2gorodaby

Микроавтобус занесло, и он врезался в припаркованный у обочины внедорожник.

В Полоцком районе маршрутка с пассажирами врезалась в джип и перевернулась, сообщили БелТА в дежурной части ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло вечером 2 января.

"Микроавтобус занесло, и он врезался в припаркованный у обочины внедорожник, после чего перевернулся.

Пассажирам пришлось выбираться через единственный выход - водительскую дверь. Авария неучетная, поскольку в ней обошлось без пострадавших: никто в маршрутке ранен не был", - пояснили в дежурной части.


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