В Полоцком районе маршрутка с людьми врезалась в джип
- 3.01.2017, 9:47
Микроавтобус занесло, и он врезался в припаркованный у обочины внедорожник.
В Полоцком районе маршрутка с пассажирами врезалась в джип и перевернулась, сообщили БелТА в дежурной части ГАИ УВД Витебского облисполкома.
ДТП произошло вечером 2 января.
"Микроавтобус занесло, и он врезался в припаркованный у обочины внедорожник, после чего перевернулся.
Пассажирам пришлось выбираться через единственный выход - водительскую дверь. Авария неучетная, поскольку в ней обошлось без пострадавших: никто в маршрутке ранен не был", - пояснили в дежурной части.