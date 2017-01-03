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ОАЦ заставляет «сотрудничать» иностранных провайдеров

  • 3.01.2017, 9:59

В Беларуси расширен список провайдеров для оказания интернет-услуг работающим с госсекретами органам.

Оперативно-аналитический центр при Лукашенко расширил перечень провайдеров, уполномоченных оказывать интернет-услуги государственным органам и организациям, использующим в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты.

Это закреплено приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте от 28 декабря №96, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

В список поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать услуги по доступу в интернет, вошло ОАО "Минские телевизионные информационные сети" (МТИС).

Услуги хостинга органам, работающим с госсекретами, уполномочено оказывать иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй АйТи Парк" (IBA IT Park). Приказ вступает в силу после его официального опубликования.


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