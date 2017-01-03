«Стабильно, но дебильно»: чего на самом деле пожелал диктатор? 6 3.01.2017, 10:09

Александр Лукашенко хвастался достижениями уже прошлого 2016 года.

И возложил большие надежды на следующий 2017-й. По словам руководителя, год должен стать переломным и даст мощный импульс для развития страны.

Когда слушали новогоднее обращение Лукашенко, то можно было поверить, что Беларусь – рай, в котором развивается промышленность, процветают наука и культура, строятся дороги, а государство все делает для людей. А в новом году заживем еще лучше: будет больше рабочих мест, повысится зарплата, и всем будет счастье. Получился сплошной оптимизм.

Новогоднее обращение главы Беларуси комментирует «Белсату» политический обозреватель Александр Класковский.

- Почувствовали ли вы себя жителем белорусского рая?

- Слушая речь, я заметил, что спичрайтеры думали о том, чтобы аккуратно вставить в него объяснение, почему страна де-факто находится в кризисе. Сам кризис на верху не хотят признавать, но очевидно по своим кошелькам люди видят, что уровень снижается. Никто не обратил внимания, что лидер своих соотечественников назвал заложниками. Довольно пикантно для праздничной речи. Якобы мы стали заложниками экономической ситуации наших партнеров. Подразумевается Россия, так как она тоже в стагнации. Но не только поэтому эта оговорка. Снова была сделана попытка переложить вину на внешние причины, хотя причины находятся внутри Беларуси, потому что ее модель не реформирована.

- Тогда надо сказать, что мы заложники Александра Лукашенко и его системы?

- Если говорить более дипломатично, то сегодняшняя ситуация была фатально предопределена той политикой, которая велась последние 20 лет. Когда Лукашенко пришел, у него была альтернатива – начинать реформы, но он выбрал вариант ничего не ломать, а просто воспользоваться формой «нефть и газ в обмен на интеграционные поцелуи». Схема долго работала, но сегодня видно, что Кремль эту формулу отверг. Мир пошел в эру высоких технологий, а Беларусь застряла в Совке.

- Глава говорит, что все стабильно.

- Как когда-то пела одна группа: «Все стабильно, но дебильно». Сегодня эта белорусская модель немного сдерживает от падения, но мы видим ползучую деградацию страны. Стабильность – важная вещь, но здесь работает комплекс причин, что нет социальных волнений, потому что белорусы оглядываются на Украину и не хотят катаклизмов и стрельбы. Запад также изменил подход.

Стабильность в Беларуси обманчивая, считает Александр Класковский.

«Не стреляют, не рвутся снаряды, но посмотрите, насколько обесценился рубль, какая бешеная инфляция в прошлые годы. Лукашенко уже дважды давал белорусам по «пятьсот», дважды обрушивался рубль. Боюсь, что в 2017-ом, когда снова начнут печатать пустые деньги, это будет грозить Беларуси финансовым обвалом».