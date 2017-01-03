Вадим Иосуб: Белорусскую экономику не спасут ни РФ, не рост цен на нефть 3 3.01.2017, 10:12

Вадим Иосуб

Эксперт назвал основную причину экономического кризиса в Беларуси.

В новогоднем обращении Александр Лукашенко попытался списать трудности, которые переживает Беларусь на соседей.

По мнению диктатора, мы «стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнëров». Очевидно, что речь, прежде всего, о России, которая на протяжении длительного времени являлась щедрым донором и основным рынком сбыта для Беларуси.

Старший финансовый аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб в беседе с RFI отметил, что не стоит преувеличивать влияние российского кризиса на белорусский. Наша экономическая модель на данный момент полностью исчерпала себя и будет падать даже при росте у соседей.

— Основные причины белорусского кризиса — это не проблемы в российской экономике и не низкая стоимость нефти. Это — предельно неэффективная структура белорусской экономики, — заявил Иосуб. — И даже начало роста в России, устойчивые цены на нефть при такой структуре белорусской экономике помогут белорусам мало. В лучшем случае это может помочь перейти от падения экономики к стагнации, но роста ждать не стоит. Разговоры о переориентации на другие рынки, о притоке каких-то иностранных инвестиций — это, грубо говоря, разговоры в пользу бедных. Нет в белорусской экономике продукции, которая при существующих издержках производства, может в больших объемах кого-то в мире заинтересовать. Очередей иностранных инвесторов, желающих вложить, а может быть, похоронить свои деньги в белорусской экономике, тоже не наблюдается.

По мнению финансиста, при начале реформ в 2017 году через три-пять лет можно было бы рассчитывать на пусть и небольшой, но устойчивый рост. «Но политической воли к реформам пока не видно», — сказал Вадим Иосуб.