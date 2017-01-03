Чеченские беженцы: конец пути в Польше? 3.01.2017, 10:27

Большинство беженцев из Чечни, которые пытаются попасть через Беларусь в Польшу, получают отказ польских властей.

Электрички, идущие по маршруту Брест - Тересполь, запорошены снегом. В электропоезде в тесноте сидят пассажиры. За окном проскальзывают парковки и киоски с надписями на русском: "Дешевые сигареты" и "Обменный пункт". Пассажиры молчат, слышен лишь грохот вагонов. "Мы уже в Европе?" - шепчет одна из женщин. "Мы почти на месте", - отвечает мужчина, который едет по этому маршруту не в первый раз, передает Немецкая волна.

Брест - это важнейший транспортный узел на границе между Беларусью и Польшей. Раньше этот город был воротами Советского Союза в направлении Запада. Всевозможная контрабанда пересекала здесь границу в обоих направлениях. Тут даже есть музей контрабанды с изъятыми за десятилетия предметами: распиленные иконы (так их было легче прятать), картины и ценные изделия из фарфора.

Сегодня, вот уже который день, беженцы пытаются пересечь в этом месте границу с ЕС. Летом польские и белорусские СМИ сообщали о двух тысячах чеченцев, которые ждали в Бресте возможности попасть в Евросоюз. И сейчас, в декабре, в здании вокзала можно встретить немало выходцев из Чечни, желающих уехать.

Польская рулетка

Уехать из Беларуси - еще не значит въехать в Польшу. После примерно 20 минут езды через приграничную реку Западный Буг и нетронутую местную природу поезд прибывает на пограничный вокзал в польском Тересполе. Сегодня польские пограничники пропустили в ЕС лишь одну семью из Чечни из шести человек. Теперь они, согласно Женевской конвенции, могут запросить статус беженцев. Большинство чеченцев вынуждены вернуться обратно на следующем поезде.

На вокзале в Бресте их уже ждет небольшая толпа женщин. "Они пропустили мою подругу", - радуется Мадина (имя изменено редакцией), чеченка в возрасте около 50 лет. Она внимательно смотрит на мобильник в надежде получить первое сообщение от подруги уже "из Европы". Затем Мадина, по всей видимости, докладывает ситуацию группе женщин, находящихся в зале ожидания вокзала. Она сама много раз пробовала попасть в Польшу, но в последнее время пытается все реже: закончились деньги на билеты. Женщина ночует прямо на вокзале вместе с другими семьями, которые не могут себе позволить снимать квартиру. Смотрительница вокзала позволяет им спать только сидя, хотя во всем остальном она ведет себя весьма вежливо.

Бегство от безысходности

Мадина пережила немало горя. Она рассказывает, что во время одной из чеченских войн в 90-х годах бежала в соседнюю Ингушетию. Ее родственники тоже решились на бегство, а она захотела вернуться домой в свой дом. "Но там уже кто-то жил. Тот, кто воевал на "правильной" стороне", - рассказывает Мадина. Женщина написала заявление в полицию. Но позднее двое мужчин схватили ее на остановке и затащили в машину. Мадину вывезли из города, бросили на обочину и угрожали убить, если она не заберет заявление. "Это было ужасно. Против людей Кадырова ни у кого нет шансов, тем более у одинокой женщины", - добавляет она.

Журналист Руслан тоже считает положение на своей родине безнадежным: "С тех пор как Путин у власти, Рамзану Кадырову нет альтернативы. Когда у нас была война, жизнь была проще. Бомбы падали, но люди помогали друг другу. Сейчас же люди живут в вечном страхе и больше не знают, кому доверять. Пытки стали обычным явлением, за критику властей, за проступки родственников, за то, что в 90-х годах кто-то воевал не на той стороне".

Руслан снял для себя и своей семьи квартиру неподалеку от вокзала. Он уже сделал несколько попыток попасть в Польшу. "Это лотерея. Многие пытаются и 20, и 30 раз, и в итоге у них получается. Некоторых пускают с первого раза. Без разницы - мужчину или женщину", - добавляет Руслан.

Нарушает ли Польша Женевскую конвенцию о статусе беженцев?

Действия польских властей попали в поле зрения местного омбудсмена по правам человека и польских правозащитных организаций. Они докладывают, что за один день польские пограничники позволяют подать запрос на получение убежища лишь двум-трем семьям, хотя желающих больше. А около 90 процентов въезжающих в Тересполь отправляют обратно. Как правило, разговор пограничных служб с желающими получить убежище длится от одной до четырех минут, на русском языке.

Александра Хжановска из благотворительной организации из Варшавы "Юридическое вмешательство" сетует на каверзные вопросы пограничников: "По нашим данным, если беженец положительно отвечает на вопрос, собирается ли он работать в Польше, его считают экономическим мигрантом и отказывают ему во въезде. Хотя готовность работать не имеет ничего общего с причиной въезда". Благотворительные организации задаются вопросом, не нарушает ли Польша этими действиями Женевскую конвенцию о статусе беженцев.

Политика в Польше изменилась

И все же с января по октябрь 2016 года статус беженцев в Тересполе смогли запросить 6573 чеченца и еще несколько сотен - в других городах Польши. Эта цифра, названная польскими властями, чуть выше, чем за тот же период прошлого года. А вот число тех, кому отказано во въезде в Польшу, выросло с почти 19 тысяч человек в 2015 году до более чем 78 тысяч в 2016-м. Значительная часть этих людей, скорее всего, выходцы из Чечни.

В 90-х годах Польша приняла десятки тысяч чеченцев - больше любой другой страны ЕС. Впрочем, большинство из них позднее уехали из Польши дальше на Запад. Сейчас политика в этой стране изменилась. Глава МВД Польши Мариуш Блащак сказал еще в августе, когда комментировал ситуацию в Тересполе, что не допустит наплыва мусульман, и также указал на угрозу терроризма: "Мы не уступим давлению тех, кто хочет вызвать миграционный кризис. Граница Польши закрыта. В Чечне сейчас нет войны".