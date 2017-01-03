На «Белсате» вышел фильм про банду Лукашенко 3.01.2017, 10:50

Авторы документальной ленты «Банда» собрали воедино факты о причастности режима к исчезновению политиков.

Авторы ленты используют многие документы, архивные фото- и видеоматериалы, встречаются со свидетелями событий тех времен, сообщает «Белсат».

Фильм пытается ответить на вопрос: почему правда об обстоятельствах исчезновения журналиста и о судьбах пропавших лидеров оппозиции до сих пор не выяснена?

«Ситуация, в которой Беларусь оказалась сегодня – это логический результат случившегося 16 лет назад», – уверена режиссер ленты Раиса Михайловская.

В 1999-2000 гг. в Беларуси при загадочных обстоятельствах исчез бывший вице-спикер Верховного Совета Беларуси Виктор Гончар, общественный деятель и бизнесмен Анатолий Красовский, бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко и телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский. Это произошло в преддверии президентских выборов, которые прошли 9 сентября 2001 года.

Международное сообщество подозревает в организации похищений этих людей работников силовых структур Беларуси.