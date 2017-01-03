Израиль начнет выдавать стартап-визы на два года 3.01.2017, 10:59

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Правительство Израиля обещает инвестировать около $52 тысяч в проекты, находящиеся на стадии идеи или готового бизнес-плана.

Израильское управление инноваций объявило о старте программы «Инновационные визы», которая позволит предпринимателям жить и получать финансовую поддержку проекта в Израиле, пишет vc.ru со ссылкой на Times of Israel.

Предприниматели смогут проживать в Израиле в течение 24 месяцев, получая финансовую поддержку в рамках государственной программы. Правительство страны обещает инвестировать до 200 тысяч шекелей (около $52 тысяч) в проекты, находящиеся на стадии идеи или готового бизнес-плана.

Кроме того, в рамках программы предприниматели смогут познакомиться с технологической инфраструктурой Израиля, бизнес-системами и рабочими пространствами, отмечает Times of Israel. При успешном создании и развитии стартапа израильское управление инноваций планирует одобрить его создателям «экспертную визу», которая позволяет оставаться в стране в течение пяти лет.

«Эта программа должна привлечь в страну ведущих предпринимателей со всего мира с их знаниями, опытом и новаторскими идеями. Мы сможем укрепить позицию Израиля как мирового лидера в сфере инноваций и предпринимательства», — сказал изданию главный научный сотрудник при Министерстве экономики Израиля и глава Израильского управления инноваций Ави Хассон.

Напомним, что в июле 2016 года Сейм Литвы упростил процесс получения вида на жительство представителям стартапов из-за пределов Евросоюза. По новому законодательству стартаперы из других стран смогут получить временное разрешение на проживание в Литве на один год с возможностью продлить его еще на год.

Кроме того, в августе 2016 года администрация президента США представила законопроект, который должен позволить иностранным предпринимателям дольше оставаться в стране. Иностранец должен владеть как минимум 15% основанного в США стартапа для получения соответствующего разрешения на проживание в стране.