Что происходит с подстреленным милицией на Новый год минчанином? 67 3.01.2017, 11:14

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Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Состояние рабочего завода «Керамин» скрывают от родственников.

Новогодняя ночь на улице Любимова в Минске чуть не закончилась трагедией. Праздничное настроение сменилось шоком после того, как в одном из домов прозвучали выстрелы. Как стало известно позже, таким был результат спора между милиционером и 28-летним работником «Керамина» Андреем, передает belsat.eu.

«Я отчетливо видела, как милиционер стоял на лестнице. Андрей лежал у входа в тамбур в крови. Милиционер направил оружие в нашу сторону. Я испугалась и вернулась в квартиру», – говорит подруга Андрея.

По официальной версии, милиционер прибыл в одну из квартир, где группа молодежи отмечала Новый год. Правоохранителей вызвали соседи, которые жаловались на шум. Как сообщили в Городском управлении внутренних дел Мингорисполкома, инцидент спровоцировал нетрезвый мужчина.

«Дверь квартиры открыл гражданин, который сразу начал вести себя агрессивно и неадекватно. Он причинил милиционеру телесные повреждения и пытался завладеть его табельным оружием. Милиционер предотвратил эту попытку. Сначала он устно предупредил, после – предупредительно выстрелил», – заявил представитель ГУВД Минского горисполкома Александр Ластовский.

После были два выстрела, которые ранили молодого человека. По словам родственников, сейчас Андрей в тяжелом состоянии остается в реанимации главного военного клинического госпиталя. К нему никого не пускают. Информацию о состоянии здоровья раненого не дают даже родителям.

«Я узнала, что у Андрея ранена нога, спина и вроде бы повреждено легкое. Он вчера был на аппарате искусственного дыхания, он потерял много крови», – вспоминает мать Андрея.

«Я так понимаю, что он находится под арестом. Возле его палаты дежурит три милиционера», – говорит жена парня.

Как утверждают свидетели событий, юноша мог умереть от ран. Милиция даже не собиралась вызывать скорую помощь. К врачам обратились друзья Андрея.

«Андрей лежал в крови, а милиционер вышел из подъезда и курил», – рассказывает сосед.

«Это полный абсурд. Что это за милиция, которая выстрелила и убежала», – говорит отец Андрея.

Примечательно, что версия событий, которую озвучили близкие раненого, значительно отличается от официальной. В частности, по вызову должен был прибыть не один, а трое милиционеров. Молодые люди вели себя спокойно. Впрочем, в то, что Андрей мог избить милиционера, не верят его друзья и родственники.

«Было тихо, никто не шумел. Они отмечали новый год, как цивилизованные люди», – говорит сосед.

А даже если и допустить, что нетрезвый мужчина сопротивлялся правоохранителю, то использование оружия, чтобы его обезвредить, вызывает много вопросов. Один из них: можно ли было избежать стрельбы? Вел ли себя адекватно милиционер?

«Оружие не используется в отношении несовершеннолетних лиц и женщин. Если оружие было направлено на несовершеннолетнюю девушку, это было нарушение инструкции», – объясняет генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб.

Однако нарушителем объявили именно молодого человека. Теперь ему грозит тюрьма. По факту сопротивления милиционерам уже завели уголовное дело.