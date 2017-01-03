закрыть
3 января 2017, вторник, 15:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Что происходит с подстреленным милицией на Новый год минчанином?

67
  • 3.01.2017, 11:14
  • 7,457
Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Состояние рабочего завода «Керамин» скрывают от родственников.

Новогодняя ночь на улице Любимова в Минске чуть не закончилась трагедией. Праздничное настроение сменилось шоком после того, как в одном из домов прозвучали выстрелы. Как стало известно позже, таким был результат спора между милиционером и 28-летним работником «Керамина» Андреем, передает belsat.eu.

«Я отчетливо видела, как милиционер стоял на лестнице. Андрей лежал у входа в тамбур в крови. Милиционер направил оружие в нашу сторону. Я испугалась и вернулась в квартиру», – говорит подруга Андрея.

По официальной версии, милиционер прибыл в одну из квартир, где группа молодежи отмечала Новый год. Правоохранителей вызвали соседи, которые жаловались на шум. Как сообщили в Городском управлении внутренних дел Мингорисполкома, инцидент спровоцировал нетрезвый мужчина.

«Дверь квартиры открыл гражданин, который сразу начал вести себя агрессивно и неадекватно. Он причинил милиционеру телесные повреждения и пытался завладеть его табельным оружием. Милиционер предотвратил эту попытку. Сначала он устно предупредил, после – предупредительно выстрелил», – заявил представитель ГУВД Минского горисполкома Александр Ластовский.

После были два выстрела, которые ранили молодого человека. По словам родственников, сейчас Андрей в тяжелом состоянии остается в реанимации главного военного клинического госпиталя. К нему никого не пускают. Информацию о состоянии здоровья раненого не дают даже родителям.

«Я узнала, что у Андрея ранена нога, спина и вроде бы повреждено легкое. Он вчера был на аппарате искусственного дыхания, он потерял много крови», – вспоминает мать Андрея.

«Я так понимаю, что он находится под арестом. Возле его палаты дежурит три милиционера», – говорит жена парня.

Как утверждают свидетели событий, юноша мог умереть от ран. Милиция даже не собиралась вызывать скорую помощь. К врачам обратились друзья Андрея.

«Андрей лежал в крови, а милиционер вышел из подъезда и курил», – рассказывает сосед.

«Это полный абсурд. Что это за милиция, которая выстрелила и убежала», – говорит отец Андрея.

Примечательно, что версия событий, которую озвучили близкие раненого, значительно отличается от официальной. В частности, по вызову должен был прибыть не один, а трое милиционеров. Молодые люди вели себя спокойно. Впрочем, в то, что Андрей мог избить милиционера, не верят его друзья и родственники.

«Было тихо, никто не шумел. Они отмечали новый год, как цивилизованные люди», – говорит сосед.

А даже если и допустить, что нетрезвый мужчина сопротивлялся правоохранителю, то использование оружия, чтобы его обезвредить, вызывает много вопросов. Один из них: можно ли было избежать стрельбы? Вел ли себя адекватно милиционер?

«Оружие не используется в отношении несовершеннолетних лиц и женщин. Если оружие было направлено на несовершеннолетнюю девушку, это было нарушение инструкции», – объясняет генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб.

Однако нарушителем объявили именно молодого человека. Теперь ему грозит тюрьма. По факту сопротивления милиционерам уже завели уголовное дело.


Мнение

Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением
Год Путина. Шампанское перед стратегическим поражением Виталий Портников
Отсчет начинается
Отсчет начинается Ирина Халип
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова


Интервью

Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Наталья Радина: Идет процесс отстранения Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле