Белорусские гонщики пришли 12-ми на аномально жарком этапе «Дакара» 3 3.01.2017, 11:16

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Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, проехав спецучасток примерно за 31 с половиной минуты.

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил первый спецучасток стартовавшего в Южной Америке ралли-рейда «Дакар-2017» на 12-м месте, сообщили charter97.org в компании velcom, выступившей техническим партнером команды.

В первый день гонки экипажи преодолели около 500 км между парагвайской столицей и небольшим аргентинским городом Ресистенсия. Небольшой и относительно простой спецучасток длиной 39 км гонщики проехали без каких-либо трудностей. Первый ралли-заезд оказался скорее разминкой, чем полноценным этапом.

Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, проехав спецучасток примерно за 31 с половиной минуты. Такое же время показали еще два гонщика – голландцы Ханс Стейси и Герт Хузинк. Лидером заезда оказался чех Мартин Коломы на Tatra, который опередил мазовский экипаж на 1 минуту 33 секунды.

МАЗ Александра Василевского финишировал 21-м, потратив на контрольной дистанции около 34 минут. От чешского гонщика наш экипаж отстал более чем на 4 минуты. Двумя строчками ниже расположился Алексей Вишневский, который преодолел спецучасток за 35 с лишним минут и проиграл лидеру заезда свыше 5 минут.

«Первый этап проехали неплохо, даже обогнали 4 грузовика. Впереди идущие экипажи пылили перед нами, поэтому приходилась сбрасывать скорость, а так бы показали еще лучшее время, – признался пилот Алексей Вишневский. – С другой стороны, с первого дня незачем рисковать на таком коротком спецучастке. Морально и физически готов к более серьезному второму этапу. Трасса, конечно, будет отличаться от того, с чем приходилось иметь дело на «Шелковом пути, но тем и интереснее борьба».

Сложнее всего пришлось экипажу под управлением Александра Василевского, который ведет грузовик предыдущего поколения. «В кабине было невыносимо жарко – под 70 градусов. Вентиляторы не успевали создавать ветерок», – рассказал пилот.

Второй этап приведет экипажи в популярный среди туристов город Сан-Мигель-де-Тукуман. Протяженность этапа превысит 800 км, из которых 284 км придется на спецучасток. Трасса в основном пройдет вдоль грунтовых и песчаных дорог. Маршрут обещает скоростные участки, которые традиционно предпочитает лидер мазовской команды Сергей Вязович.

На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний – изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.