Как белорусов «разводят» на лотереях 46 3.01.2017, 11:24

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Даже если выпали нужные цифры, доказать свой выигрыш порой бывает невозможно.

"Как вы думаете, что за цифра здесь указана?". C таким вопросом обратился в редакцию ABW.BY читатель Сергей, показав фото лотерейного билета. А затем дал контакты девушки, которая является владелицей этого билета. От того, какая цифра на нем изображена, зависит, получит ли девушка главный приз лотереи автомобиль.

"Ваше право видеть здесь 6. Но это 8!"

Недавно в интернете гадали, какого цвета платье. Но в этой истории речь идет о ценной бумаге - лотерейном билете, где, казалось бы, двусмысленности быть не должно, а результатом спора является автомобиль MG3 Xross стоимостью 159.366.200 неденоминированных рублей (15.936,62 руб.).

- Билет мгновенной лотереи "Спортивный триумф" я купила в одном из отделений связи за 1 рубль (10.000 неденоминированных руб.). Как написано на самом билете, в первой игре нужно было сложить числа из первого и второго столбцов. Если сумма окажется больше контрольного результата этой же строки, указанного в третьем столбце, - комбинация выигрышная. В четвертом столбце указан приз. Я стерла защитный слой, посчитала сумму чисел и не поверила своим глазам - оказалось, что билет выигрышный. В третьем столбце стояло 60, а сумма чисел первого и второго столбцов была 70. В четвертом столбце значился приз - слово "АВТО" - значит, как указано в правилах, я выиграла автомобиль, - рассказала 19-летняя Алина (девушка попросила так себя называть).

После этого Алина отправилась в РУП "Белорусские лотереи" за выигрышем.

- 9 декабря я пришла по указанному на билете адресу: улица Буденного, 10. На первом этаже на вахте сидела женщина. Я сказала ей, что хотела бы проверить билет. Она сказала, что может это сделать сама. Женщина взяла билет, посмотрела на него и спросила: "А вы уверены, что в третьем столбце 60?" У меня сомнений в том, что за число там указано, не было. После этого женщина стерла код, где написано "Не стирать", и сказала, что билет невыигрышный. Я попросила подтверждение, почему она так считает, и сказала, что хотела бы поговорить с ответственным за прием билетов человеком.

После этого женщина показала Алине таблицу с кодировками и сказала, что согласно кодировке ее билет не имеет выигрыша, - под защитным слоем значился код РР.

- Естественно, я стала сомневаться, так как нигде об этих кодировках ничего не сказано, а те правила, которые указаны для пользователей лотереи, мною были соблюдены. Но женщина сказала, что билет просто плохо пропечатался и что вместо цифры 6 там указана цифра 8.

Девушка четко видела на билете цифру 6, которая даже отдаленно не напоминает 8, ни о какой кодировке до этого момента она ничего не знала. Кроме того, на кону стоял дорогостоящий приз, поэтому владелица билета решила взять документ о том, что он действительно без выигрыша. Женщина сказала, что для этого нужно подняться на второй этаж, но настоятельно не рекомендовала туда идти, так как "там вам скажут то же самое".

- Я вышла, позвонила знакомому, и он сказал мне возвращаться и добиваться письменного заключения. Через некоторое время он приехал, мы поднялись на второй этаж в один из кабинетов. Там женщина, даже не взглянув на билет, сказала, что по данной лотерее некоторые билеты могут быть плохо пропечатаны и что если я настаиваю, они могут отправить билет на экспертизу. Мне сказали, что у них бывают инциденты, когда одна цифра плохо пропечатывается, бывают связанные с этим вопросы. Посмотрев на билет, она сказала, что цифра действительно очень похожа на 6, но на самом деле это 8.

Алина отдала билет на экспертизу.

- Нам сказали ждать две недели и добавили: "Ваше право видеть здесь 6, но это действительно 8". Мои же знакомые, кто видел билет, не сомневаются в том, что это 6, советуют мне дождаться результатов экспертизы, сдать билет на независимую экспертизу, после чего подавать в суд. Тем более что с моей стороны нарушений не было - я сыграла по правилам, все, что касалось меня, выполнила. А о кодировках, которые мне показали в компании, в общем доступе нет никакой информации.

Через две недели девушка забрала копию заключения. В нем говорилось, что билет №230441 без выигрыша, а также были прописаны комбинации числовых значений игровых полей и буквенные коды, которые указаны в билете. На месте суммы в третьей строке было указано число 80.

Что сказали журналистам в За "Белорусских лотереях"?

- Никакой опечатки на билете нет и быть не может. Это бланк строгой отчетности, который печатается на спецпроизводстве. Печать билетов контролируется Министерством финансов. Если вы в чем-то сомневаетесь, есть вышестоящая организация и уполномоченные органы, которые занимаются рассмотрением подобных вопросов, куда вы можете сдать билет на экспертизу. Также у вас есть право обратиться в суд.

Как рассказали в организации, конфликтные ситуации, связанные со спорными цифрами, у них случаются: иногда человек сильнее, чем нужно, надавит, когда стирает защитный слой на билете. А случай со спорной цифрой происходит второй раз. Как отметил начальник отдела программного обеспечения РУП "Белорусские лотереи" Геннадий Шабловский, один из покупателей билетов дошел до суда и проиграл дело.

- Там также получилось, что он видел одну цифру, когда на самом деле была напечатана другая. По тому билету человек тоже претендовал на автомобиль. Он сделал экспертизу и подал иск. Ответчиком являлся Белорусский дом печати - билеты печатаются там, мы к этому разбирательству отношения не имели. В деле имелось заключение специалиста по полиграфии, технической экспертизы. Суд принял решение в пользу Дома печати.

Что касается буквенного кода, который указан под защитным слоем с надписью "Не стирать", как пояснили в организации, он нужен для быстрой проверки билетов специалистами. Кодировка представляется предприятием, которое изготавливает билеты.

- Каждый выигрыш закодирован - ему соответствует определенная пара букв. Первая пара соответствует выигрышу по первой игре, вторая - второй и т.д. Реализатор или кассир, стирая это поле, может сразу определить, какую сумму выплачивать по данному билету. Покупатель билета выиграет автомобиль, если в его билете будет указана кодировка ЯЯ".

Как отметили в организации, автомобиль по данной лотерее уже нашел своего владельца.

Большинство знакомых, которым девушка показала билет, видели на нем цифру 60. Чтобы раз и навсегда решить вопрос с тем, какая цифра указана на билете, мы увеличили ее через увеличительное стекло, показали женщине, которая занимается распространением лотерейных билетов, а также сверили цифры на билете с аналогичными цифрами на другом таком же билете.

Женщина, продающая билеты в районе Комаровского рынка, взглянув на билет опытным глазом, сказала, что на нем действительно указана цифра 8.

С трудом, но все-таки удалось найти другой билет этой же лотереи в Поставах. На нем указаны нужные нам цифры 6 и 8. Журналисты внимательно рассмотрели их через увеличительное стекло.

Цифра 8 на обоих билетах напечатана по-разному: на билете, показанном девушкой, верхний круг образовывали три параллельные точки сверху и четыре боковые точки, две из которых были напечатаны несколько криво, что и создавало при рассмотрении без увеличительного стекла впечатление, что это цифра 6. На приобретенном нами билете верхний круг восьмерки был образован двумя верхними и 8 боковыми точками, которые сходились в центре. Сомнений, что это цифра именно 8 не возникло ни при близком рассмотрении, ни издали. При этом спорная цифра на билете девушки не была похожа и на 6, так как у шестерки на приобретенном нами билете слева было больше точек, чем справа.

Что за цифра напечатана на билете? Даже сравнив ее с аналогичными цифрами на билете этой же лотереи, выяснить это нам не удалось - цифра была не похожа ни на 6, ни на 8. При решении вопроса о том, является ли билет выигрышным, придется поверить специалистам РУП "Белорусские лотереи" и указанной на билете под надписью "Не стирать" кодировке. Однако владельцу билета сложно верить тому, о чем не сказано в правилах игры и чему нельзя найти подтверждение в общем доступе.