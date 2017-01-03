Законодательное собрание Карелии взбунтовалось против Путина 6 3.01.2017, 11:35

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Карельские депутаты проголосовали за запрет избираться президентом РФ на третий срок.

Депутаты законодательного собрания Республики Карелия приняли постановление «О внесении на рассмотрение Государственной думы России проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции «Об изменении срока полномочий президента России», сообщается на официальном сайте заксобрания.

«Несмотря на то что сегодня предусматривается ограничение нахождения на посту президента России двумя сроками подряд, остается возможность вновь через некоторое время занять этот пост, передав его на время преемнику, поскольку ограничение действует лишь в том случае, если эти два срока следуют один за другим», — поясняется на сайте заксобрания.

Часть 3 статьи 81 Конституции России говорит, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд». Поправка карельских депутатов сводится к исключению слова «подряд» из этой фразы. Это сделает невозможным возвращение бывшего президента на пост главы государства после некоторого перерыва, как это сделал избранный президент Владимир Путин.

Источник «Газеты.Ru» в карельском заксобрании предполагает, что единороссы, поддержавшие инициативу оппозиции, — противники губернатора Карелии Андрея Нелидова.

«Голосовали люди, связанные, условно говоря, с нашим «олигархическим лобби», — пояснил источник.

«Я уж не знаю, с целью ли насолить губернатору, которого, естественно, тоже могут наказать за покушение на «святое», то ли просто чего-то не поняли в общем запале. В любом случае получилось смешно: значительная часть депутатов не поняла, что тут имеет место некая идеологическая диверсия», — размышляет собеседник.

Степанов не исключает, что на следующем заседании заксобрания могут появиться депутаты, которые заявят, что ошиблись при голосовании, и потребуют переголосовать по вопросу об ограничении сроков президентства.

Впрочем, с учетом того, что заседания в Карельском заксобрании проходят один-два раза в месяц, законодательная инициатива с поправкой в Конституцию может быть направлена в Госдуму до следующего заседания, намеченного на апрель.

Если поправка все же поступит в Госдуму, поддержать ее пока готова только оппозиция, голосов которой для изменения Конституции не хватит.

Карельская поправка не только исключает возможность возвращения президента после двух сроков и перерыва. Она «препятствует Путину выдвигаться впредь», обращает внимание замгендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Перспективы этой поправки зависят от одного человека, и мы даже знаем его имя — это Путин», — говорит эксперт. В ходе президентской избирательной кампании было несколько сигналов о необходимости ограничения количества президентских сроков, самым заметным из которых была статья в газете «Коммерсантъ» главы банка ВТБ Андрея Костина, напоминает Макаркин. В статье «За честные выборы Владимира Путина», опубликованной 13 февраля 2012 года, Костин в числе тактических ходов Путина предлагал «объявить в любое время после победы 4 марта, что он не будет баллотироваться на новый президентский срок и что именно в ближайшую шестилетку намерен осуществить основной комплекс политических и экономических реформ».

«На этом фоне не удивительно, что такая поправка появилась, но другое дело, насколько сейчас, после победы (на президентских выборах), Путин согласится на такой вариант», — сомневается собеседник «Газеты.Ru».

Гадать о решении Путина Макаркин отказался, пояснив, что поскольку речь идет о решении одного человека, то его предугадать невозможно.