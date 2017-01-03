В Беларуси открыли новое месторождение нефти 29 3.01.2017, 11:43

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Геологические запасы нового месторождения оцениваются примерно в 1,7 млн т нефти.

Новое месторождение, которое находится в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба, получило название Угольское, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина № 1-Угольская с глубиной 5218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки, сообщили в пресс-службе РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются примерно в 1,7 млн т нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины №2-Угольская.