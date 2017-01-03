Трамп о кибератаках: Надо писать на бумаге и отправлять курьером 5 3.01.2017, 11:51

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Дональд Трамп

Избранный президент США рассказал о «самом надежном» способе переписки.

Избранный президент США Дональд Трамп, говоря о кибератаках, назвал лучшим способом отправки важных сообщений «написать и отправить курьером». Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет для прессы (перевод – tut.by).

«Меня не волнует, что они говорят, ни один компьютер не является безопасным, — сказал Трамп. — У меня есть 10-летний сын, он может сделать с компьютером что угодно. Если вы хотите сделать что-то без обнаружения, напишите это и отправьте курьером».

Также бизнесмен ответил на вопрос о предполагаемом хакерством взломе во время предвыборной гонки и нежелании признать роль России в атаках. Он назвал «несправедливыми» обвинения, которые возлагаются до появления полных результатов расследования.

«Я знаю вещи, о которых другие люди не знают, — заявил Трамп журналистам в субботу. — Вы узнаете (о них) во вторник или в среду».

Напомним, 29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально — Главное управление) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГРУ.

Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.