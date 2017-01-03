Денег нет: кафе и рестораны на Новый год остались без посетителей 19 3.01.2017, 11:59

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«Карманы» белорусов опустели настолько, что уже никто не устраивает корпоративы и не отмечает праздники в ресторанах.

Как никогда ранее, в Чериковском районе в новогодние праздники оказались невостребованными объекты общественного питания, пишет 6tv.by.

По давно сложившейся традиции, трудовые коллективы всегда отмечали Новый год в чериковском ресторане «Сормово», кафе «Любава» местного предпринимателя Юрия Пуховского, кафе «Мix» райпо и в других объектах общественного питания района.

По официальным данным Чериковского райисполкома, «сеть общественного питания представлена 39 объектами на 1922 посадочных места, в том числе 22 объекта общедоступного типа – 503 посадочных места: 1 ресторан на 64 посадочных места, кафе на 56 посадочных мест, 9 кафетериев на 112 посадочных мест, 2 бара на 140 посадочных мест, 7 закусочных на 96 посадочных мест, 2 мини-кафе на 35 посадочных мест».

Очевидно, что корпоративам есть где разгуляться. Никто не прочь весело в кругу коллег и друзей провести свободное от работы время, тем более праздничное. Но теперь погулять где-нибудь вне дома стоит больших денег, которых у большинства жителей района нет.

Этим и объясняются единичные предновогодние корпоративные вечера в ресторане и кафе. Так, предприниматель Юрий Пуховский в полном недоумении: в его кафе «Любава» состоялся только один корпоратив.

Наверное, ушло в безвозвратное прошлое, когда на очередь для проведения корпоративов записывались заранее – минимум за месяц. Столы ломились от различных блюд, которые были по карману даже среднему классу. Нынче «карманы» опустели настолько, что каждый экономит даже на дружеском общении за праздничным столом.