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В Могилеве возмущенные жители отказались оплачивать коммуналку

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  • 3.01.2017, 12:13
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Фото: «Радыё Свабода»

Люди требуют создания комиссии для перерасчета.

Жители одного из общежитий Могилева на улице Крупской отказываются оплачивать коммунальные услуги, обвиняя владельца в безосновательном завышении тарифов, сообщает «Радыё Свабода».

Люди требуют создания комиссии для перерасчета. Необоснованное повышение цен они называют махинациями.

Жители обратились в прокуратуру, так как усмотрели в действиях владельца общежития нарушение закона. Они настаивают, что регулярно сталкиваются с завышением цен на коммунальные услуги, при этом им никто не объясняет, чем вызвано такое повышение. Кроме прокуратуры, жалобу направили и в горисполком.

Расчетки на оплату коммунальных услуг за ноябрь жители общежития получили с задержкой, как раз накануне католического Рождества. В сравнении с октябрем стоимость услуг выросла почти вдвое.

«За одну комнату мы должны заплатить 32 рубля 40 копеек. Последний же раз мы платили 17 рублей 63 копейки. В комнатах нет счетчиков, а стоит только один, общий на все общежитие. С него и снимаются показания», - рассказал житель общежития Олег Аксенов.


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