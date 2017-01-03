В Брестской области закрыли единственную белорусскоязычную газету 2 3.01.2017, 12:29

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Ежедневник «Народная трибуна» 26 лет выходил на белорусском языке.

Теперь газету объединили с местной "Зарей". Такое решение приняли областные чиновники.

Как пишет "Виртуальный Брест", о том, что газету, фактически, закроют, стало известно давно. Часть сотрудников "Народной трибуны" трудоустроили в другие газеты, часть нашла новую работу.

В условиях конкуренции и современной интернет-реальности оплачивать выход издания посчитали нецелесообразным.

Вот что пишет редакция на своем сайте:

- В новом 2017 году перемены произойдут и в деятельности газеты "Народная трибуна". Такой номер, который вы, уважаемые читатели, держите в руках сегодня, вышел в последний раз. Но это вовсе не означает прощание с газетой на родном языке. Дело в том, что в результате реорганизации областной газеты "Заря" путем присоединения к ней областной газеты "Народная трибуна" белорусскоязычное издание будет выходить в новом формате. Дважды в месяц, по четвергам, газета "Заря" будет готовить тематический белорусскоязычный спецвыпуск "Брестские перспективы". На его страницах пропишутся темы культуры и истории родного края, краеведческие материалы и публикации о талантах земли брестской - одним словом, многое из того, о чем писала "Народная трибуна".

В течение 26 лет еженедельник приветствовал читателей родным белорусским словом - сочным, благозвучным, певучим. Эту традицию, связанную с родным языком, продолжит и спецвыпуск "Брестские перспективы". Поэтому надеемся, что читатели, желающие продолжать дружбу с брестским изданием на родном языке, подпишутся на газету "Заря" и будут получать белорусскоязычный спецвыпуск.