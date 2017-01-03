Пятилетняя модель из Кобрина прочитала рэп о самой себе 3.01.2017, 12:37

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За два месяца видеоролик, где девочка читает рэп, набрал более 3 тысяч просмотров.

Алисия Кирисюк из Кобрина за последние полгода успела стать победительницей в конкурсах красоты самого разного уровня, а еще получила премию «Ребенок года» от журнала KIDS FAMILY CLUB в Беларуси. «Заря» побеседовали с мамой Алисии Еленой Кирисюк.

– К конкурсу мы готовились полтора месяца. Занимались в модельной школе Бреста. Ходили на уроки развития речи, консультации визажистов и парикмахеров, учились дефилировать и работать с камерой. Все это было очень интересно! Мы с головой окунулись в это приключение. А еще нужно было подготовить творческий номер и записать его на видео. Наш клип занял первое место! Причем детей оценивали по возрастным категориям, и по итогам мы оказались лучше всех.

Недавно Алисия победила в первом открытом фестивале творческих коллективов ART-GALAXY FASHION BALL-2016 в номинации «Фотомодель».

– Конкурс довольно обширный, номинаций много: живопись, танцы, цирковое искусство, вокал... Мы решили побороться за звание «Фотомодель», потому что я сама – фотограф, а Алисия, можно сказать, модель с пятилетним стажем. Нам дали задание создать портфолио. Я думаю, с этим мы прекрасно справились. Затем в Минске состоялась съемка в дизайнерских платьях с профессиональным фотографом. На основании этих двух этапов жюри присвоило нам первое место! Теперь кубок украшает наш дом.

Алисия, говорит мама, снимается с рождения, поэтому для нее это не стало проблемой. Она не воспринимает съемки как работу, для нее это – жизнь.

Мама говорит, что Алисии нравится в ее модельном увлечении все, что получается у девочки хорошо.

– На занятиях по дефиле, по фотопластике ее хвалят. Конечно, ей приятно и хочется заниматься еще и еще. Мы учимся в модельной школе и имеем отличные результаты на конкурсах, это дает нам много возможностей. Например, номинироваться на новые премии, сниматься в телепередачах, путешествовать по разным городам, участвовать в различных показах. Все это очень интересно для Алисии.

Елена Кирисюк говорит, что самый большой плюс этого хобби — развитие уверенности в себе. Девочка, к слову, занимается в танцевальном коллективе Кобрина, ходит на развивающие уроки, активно учит азбуку – ведь скоро в первый класс.

Алисия еще и поет. За два месяца видеоролик, где она читает рэп, набрал более 3 тысяч просмотров.

– Ну, поет – громко сказано. Опыт со съемкой музыкального клипа у нас был первый. Первый – но какой! Такого результата и сами не ожидали. Однако дальше двигаться в этом русле мы пока не планировали. Всем заниматься нет времени. Вот и с пением пока подождем.