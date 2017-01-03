Власти за 2016 год наторговали с убытком в $3 миллиарда 8 3.01.2017, 12:47

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Экспорт за январь-ноябрь прошлого года в Европу упал на треть.

В Беларуси экспорт товаров по итогам января-ноября подтянулся к уровню прошлого года (минус 13,3% против минус 15,7% за девять месяцев), при этом отрицательное сальдо по этой позиции продолжает расти — за месяц оно увеличилось сразу на 497 млн долларов, сообщает tut.by со ссылкой на Белстат.

За одиннадцать месяцев 2016 года за пределами страны продано товаров на 21,3 млрд долларов, в том числе поставки в Россию составили 9,8 млрд долларов (плюс 2,1% к аналогичному периоду прошлого года), в страны ЕС — 5,3 млрд (минус 32,8%).

Импорт товаров по итогам января-ноября сократился на 10,5% до 24,7 млрд долларов. Здесь основной объем поставок также приходится на Россию (13,8 млрд — минус 11,6% к аналогичному периоду прошлого года). Импорт товаров из ЕС снизился на 6,5% до 4,9 млрд долларов.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-ноября составило 3,453 млрд долларов (минус 2,956 млрд по уточненным данным за десять месяцев) против 3,086 млрд за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за первые шесть месяцев 2016 года экспорт белорусских товаров упал на 20%.