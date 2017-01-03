Обнародовано селфи подозреваемого в нападении на клуб в Стамбуле 3.01.2017, 13:08

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В Сети появилось видео, на котором мужчина, подозреваемый в нападении на ночной клуб в Стамбуле, прогуливается по городу.

На данном ролике предполагаемый террорист запечатлел сам себя. Пока нет информации о том, когда именно было сделано видео, сообщает ren.tv.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста. Как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, террорист является гражданином Узбекистана или Кыргызстана.

Полиция изучила данные с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, где произошел теракт. На изображениях отчетливо видны черты лица террориста. Также полиция обнародовала кадры селфи предполагаемого преступника, на которых он идет по городу и снимает себя на камеру.

В общей сложности в сразу после взрыва в ночном клубе были задержаны 147 человек, среди них 35 были официально помещены под арест. Позже было распространено официальное заявление, что среди задержанных подозреваемого в совершении теракта нет.